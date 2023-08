✅日本で定番のスニーカーに飽きた方にオススメです‼️

#EU43SP #2スターSP #イタリアスニーカーSP

イタリアスニーカーまだの方、先ずはオススメブランド『2スター』から始めてみてください‼️レザーが肉厚で高級感があり、百貨店等で販売されている4〜5万円のスニーカーに全く引けを取りません。中敷きにはベラペレ使用してます

特にゴールデングース・アトランティックスターズ・ロンハーマンやロイヤルフラッシュ好きのイタカジスタイルされている方へどうぞ。

☆★☆ーーー『2★STAR』ーーー☆★☆

◆参考価格 35000円ほど

◆27.5〜28.0㎝の方オススメです。

◆表皮 レザー

◉MADE IN ITALY

*ケースは輸送中のダメージがございます。

✴️必ずプロフィールお読み下さいね!

✴️他でも出品中ですので、突然無くなる事もございます。ご購入前に在庫確認お願い致します!

✴️画像が全てになりますので、他の画像が必要な場合は申し出下さいませ。

✴️本商品はイタリアかの並行輸入品になりますので商品に完璧を求められる方は店舗でご購入下さいませm(._.)m

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 新品、未使用

