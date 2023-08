ご覧いただきありがとうございます。

CMF ACTIVITY SHORTS

必ず最後までご覧いただき、ご検討くださいますよう

よろしくお願い致します。

dip

○商品概要

ルイヴィトンのハーフパンツです。

チェック柄のお洒落なデザインで夏場向けていかがでしょうか。

是非ご検討ください。

カラー:ネイビー、青系

○サイズ(平置き、cm)

ウエスト:約40cm

股上 :約29cm

レングス:約24cm

もも幅 :約28cm

裾幅 :約25cm

○状態

目立った傷や汚れは見られません。

まだまだお使いいただけるコンディションです。

ランク:AB

N:ほぼ使用されておらず未使用に近い、新品の状態

S:使用感のない非常に綺麗な状態の商品

A:多少の使用感はありますが比較的綺麗な状態

B:使用感がありキズや汚れがある状態(使用上問題なし)

C: 傷みや劣化などが目立つ難あり状態

D:ジャンク品

・付属品:ありません

○発送

匿名配送にて発送致します。

ご入金のタイミングにも寄りますが、

可能な限り迅速な発送を心がけています。

○その他

AACD加盟企業にて購入しました。

リユース品(古着)ですので記載している以外にも傷や汚れが

ある可能性があります。

採寸の多少の誤差はご容赦ください。

また、色味については実際のものと見え方が異なる可能性があります。

気になる点や追加写真のご希望などありましたら

お気軽にコメントください。

また、プロフィール欄に注意事項等も記載してありますので

大変お手数ですがご覧ください。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

