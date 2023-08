60'sビンテージ G1 フライトジャケット

年代 黒タグ欠損のため不明ですが、60年代

7823Cタイプかと思われます。

カラー ブラウン

サイズ 黒タグ欠損のためサイズは不明ですが、おそらく38かと思われます。

実寸サイズ

肩幅 44㎝

身幅 50㎝

着丈 60㎝(リブ含む)

袖丈 57㎝(リブ含む)

素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

コンディション

天然ムートンはふかふかです。

右袖表皮に小さな擦れがあります。

袖リブ、裾リブは小さな穴、破れがあります。

ジッパー(コンマー社)の開閉は問題ありません。

黒タグは欠損

ライナーは綺麗です。

USNパンチングあり。

比較的綺麗な状態で、まだまだガンガン着用出来るかと思われます。

ビンテージ品、古着にご興味のある方のご購入を宜しくお願い申し上げます。

NCNRでお願い申し上げます。

#g1フライトジャケット

#G1フライトジャケット

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

