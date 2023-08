売れ筋がひ新作！ スラムダンク ロッテ ビッグオープンステッカー 20種セット フルコンプ その他

※画像5,6は一部の絵柄の参考資料です。付属しません。商品は全部で画像1-4の20枚です。

19種は未剥がしの状態です。

画像3,4のNo.16のみミシン目から切り取っていますが状態は割と良いと思います。

折れ、水濡れ防止をして発送します。

商品の状態は年代物にしては良いかと思いますが人により感じ方が異なると思いますので、画像でご判断ください。

ロッテ スラムダンク ビッグオープンステッカー フルコンプ 20種セット

コメントいただければ追加で画像を載せます。

1枚¥800,2枚目以降¥700でよろしければ、

未剥がしのNo.3,4,5,7,8,12,13,19はバラ売り出来ますのでコメントください。

以下シールの柄のざっくりとした説明

1三井寿名前

2流川楓名前

3桜木花道名前

4流川3人

5陵南メンバー

6桜木映画フィルム

7ゴリ,魚住映画フィルム

8桜木,ゴリ,木暮

9仙道

10練習着の晴子

11桜木,ゴリ

12ゴリ,魚住

13宮城,彩子

14桜木,流川メインの試合中

15流川を呪う桜木

16ゴリダンク

17春が来た桜木

18坊主桜木

19フンフンディフェンス

20湘北と桜木軍団

他にも多数スラムダンク商品を出品していますので、プロフィールとともにぜひご覧ください。

桜木 流川 宮城 三井 カード

桜木花道 流川楓 宮城リョータ 三井寿

バスケットボール バスケ 映画 アニメ 漫画 レア

井上雄彦 ジャンプ 集英社 トレーディングカード

ロッテリア ロッテ LOTTE コンプリート コンプ

トレカ カードダス カード グッズ シール

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

