華麗 最終価格　ウィンダンシー　リフレクトマウンテンパーカー　メンズXL ブラック マウンテンパーカー

◆ウインダンシー リフレクト ボスジップマウンテンジャケット♡(o^^o)◎

◆参考定価74300円税込

◆サイズ メンズ XLサイズ(^-^)ダボ着♬

◆前身丈62

◆後身丈82※カフ込み

◆身幅66

⚠️素人採寸ですので誤差怒らないでくださいませ( ; ; )

◆カラー ブラックブラックっっ♡ポイントロゴand背面ロゴロゴ♡cool♡タウン着良し♬スノボ良しっっ^_^♬

◆状態:お写真でご覧頂けると思いますが外観お綺麗です(((o(*゜▽゜*)o)))多少の使用感ございます♬◎d(^_^o)外観&内部問題無いと思います♬大きな破れ・ほつれ等はもちろんございません♡写真にて状態ご確認をお願い致します♡^ - ^上記加味した上での価格設定、中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします

◆ レアな逸品♡著名人も愛用のウィンダンシー( ^ω^ )ダブルジップのアノラック風味っっ♡背面ロゴがなんともcoolな商品ですねっっ♬フリースなどの中間着を合わせても動きやすいゆとりを持たせてるので丈も標準的な長さですよー♬すべてにおいてバランスのとれた仕様は長年使い続けても飽きることなくオールラウンドに活躍間違い無し(^O^)ウィンターシーズンに向けての準備もあり♬

♡価格交渉ですが(o^^o)コメント頂ければ過度なご提案でなければ可能な限り検討させてお返事お送り致します♪ご遠慮せずにお申し付けくださいませ♡

⚠️今現在極力可能な限りではございますがコンパクトにお送り可能なお品物に関しましてはチャリティーボックスにて配送致しております(о´∀`о)私事の小さな行いではございますが社会貢献の一環として継続しようと思っております♡何卒ご理解の上ご了承頂きますよう切にお願い申し上げます\(//∇//)\⚠️

◆ 衣類の梱包の際、厚みをおさえるために圧縮させて頂く場合があります。

◆掲載商品において中古・古着の取扱いもございます。完璧な商品をお求めの場合はご遠慮くださいませ。

◆ お求めやすい価格設定を心がけておりますので一番安い発送方法の場合でお届けさせて頂くこともございます。補償・追跡などない場合がありますので、ご了承ください♡

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ウィンダンシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

