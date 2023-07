○アイテム

型番:M47546

付属品:なし

○サイズ

ヨコ:14cm

タテ:9.5cm

マチ:4.5cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態 B

内側一部やや剥がれがありますが、問題なくお使いいただけます

SS 新品・タグ付き

S 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

A 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく使用していただけます。

B 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ありません。

C 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

D ジャンク品 or 難あり品

状態判断は当方の主観によるものです

○カラー

ブラウン

○素材

レザー

○購入元

大手ブランド買取店

ストアのオークション(鑑定済み)

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号:031259956900

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

