【説明】

T. REX★TANX US Reprise オリジナル

Led Zeppelinの名作3rdアルバムのUKオリジナル盤の出品です!オリジナルで聴く「Immigrant Song」の迫力は度肝を抜きます!これを聴いたら再発盤を聴けないレベルの轟音です!滅多に見かけることのないオリジナル盤をぜひ!

超希少 THE COMPTON COMPILATION Various 1LP



まとめ デュラン・デュラン 名盤 洋楽 レア

【状態】

希少盤 ビートルズ 1958ー64 アナログディスクBOX

ジャケット:EX-

未開封 新品 MR FLASH DOMINO エレクトロ レコード

盤面:A面EX- B面VG++

ミシェル・ポルナレフレコードセット



E.T. LPレコード盤

ジャケットはオリジナルとしては綺麗な状態です。

Pisces★Same UK Trailer オリジナル

破れや抜けは一切なく形かなりしっかりしております。ギミック部不調です。

blue note jazz レコード the three sound 4LP



ANDY & JOEY / MY LOVE

盤面はA面は特に目立った傷もほとんどなくオリジナルとしては比較的状態いいです。

BEACH BOYS SMILE LP2枚セット

B面はA面と比べるとスレキズあり年代相応です。

FRICTION/BAR-B-Q

全曲再生確認済みですが、A面は基本的に無音部でわずかにノイズ出る部分あるものの曲再生中は静かな曲含め基本ほとんど目立ちません。B面はプツ音ありますが個人的には特に気にならないレベルでした。

pat kelly

当方の再生環境では針飛びありませんでした。

EVIDENCE THE LAYOVER EP 再発盤

(中古レコードの特性上全ての再生環境での動作を保証することはできません。神経質な方はご購入をお控えください)

My Bloody Valentine マイブラ 再発 デラックス盤 3枚セット

インナー付属です。

フレーミングリップス pavement oasis weezer pulp

即購入可能です。

ギャングスター lp jadakiss krsone



週末限定値引❗️Janet Jackson damita jo 2LP レコード

レッド・ゼッペリン

Bill・Evans /ビル・エヴァンス、モントルー1~3オリジナル盤セット

King Crimson

ザ50回転ズ レア!初版 LP レコード 50kaitenz 帯付き

The Beatles

JIMMY EAT WORLD / CLARITY

ビートルズ

DOORS★Soft Parade UK Elektra オリジナル

Rolling Stones

「AL.DIVINO & ESTEE NACK - Nikola」新品未使用

ローリングストーンズ

Alice Coltrane / Ptah, The El Daoud

Led Zeppelin

ジャズ LPレコード ビックスバイダーベック見本盤など

キングクリムゾン

UKオリジナルLP ノースウィンド Northwind 1971年作 経年劣化有

キング・クリムゾン

the clash ザ クラッシュ レコード

ビートルズ

未使用 Hatebreed - Satisfaction ... / LP

Beatles

Avril Lavigne Best Damn Thing 限定ピンクカラーLP

Rolling Stones

◇◇ビートルズ オリジナル モノ レコード ボックス◇◇

はっぴいえんど

ビーチ・ボーイズ ホット・ロッドでふっとばせ 赤盤

細野晴臣

Keith Sweat LP レコード USオリジナル

松本隆

ザ・フー エキサイティング・ザ・フー

鈴木茂

Bob Marley & The Wailers – Reggae Rebel

ティンパンアレー

DILATED PEOPLES EXPANSION TEAM 3LP

YMO

Blur ブラー 新品 LPレコード6枚セット Tシャツ

シティーポップ

【見本盤・完品】カーラ・トーマス/コンフォート・ミー Carla Thomas

山下達郎

Genius GZA/Liquid Swords 2LP USオリジナル

吉田美奈子

De La Soul Buhloone Mind State 3rd LP

フィッシュマンズ

Survival Series - 11355

Fishmans

ノーランズ

カネコアヤノ

ROSE (BLACKPINK) ロゼ (ブラックピンク) / R レコード

曽我部恵一

マイケル・ジャクソン オフ・ザ・ウォール

くるり

The Jam オール・モッド・コンズ 日本盤オリジナル

小山田壮平

未使用 miles davis 名盤 まとめて マイルス ディヴィス

小沢健二

GUN★Same UK CBS Stereo オリジナル

椎名林檎

THE PYRAMIDS UK LPオリジ / ska rocksteady

YUKI

レインボー LPレコード

pizzicato five

Judas Priest - Defenders Of The Faith

フリッパーズギター

ローリングストーンズ zippo

Flipper's Guitar

オリジナル Nine Inch Nails The Fragile レコード

小山田圭吾

MISFITS/ EARTH A.D./WOLFS BLOOD LPレコード

never young beach

Rod STEWART★Atlantic Crossing UK WB オリジナ

坂本慎太郎

Joe Henderson Featuring Alice Coltrane

矢野顕子

【新品・未開封レコード2枚セット】ニュー・オーダー テクニーク ゲット・レディー

羊文学

【超メガレア!】Led Zeppelin 3 UKオリジナル!!

大滝詠一

KEANE 希少盤 アナログ レコード オリジナル盤

大瀧詠一

The Cosmic Twins THE WATERBEARERS オリジナル

竹内まりや

激レア spoilt by your love carol gonzales 7

スピッツ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【説明】Led Zeppelinの名作3rdアルバムのUKオリジナル盤の出品です!オリジナルで聴く「Immigrant Song」の迫力は度肝を抜きます!これを聴いたら再発盤を聴けないレベルの轟音です!滅多に見かけることのないオリジナル盤をぜひ!【状態】ジャケット:EX-盤面:A面EX- B面VG++ジャケットはオリジナルとしては綺麗な状態です。破れや抜けは一切なく形かなりしっかりしております。ギミック部不調です。盤面はA面は特に目立った傷もほとんどなくオリジナルとしては比較的状態いいです。B面はA面と比べるとスレキズあり年代相応です。全曲再生確認済みですが、A面は基本的に無音部でわずかにノイズ出る部分あるものの曲再生中は静かな曲含め基本ほとんど目立ちません。B面はプツ音ありますが個人的には特に気にならないレベルでした。当方の再生環境では針飛びありませんでした。(中古レコードの特性上全ての再生環境での動作を保証することはできません。神経質な方はご購入をお控えください)インナー付属です。即購入可能です。レッド・ゼッペリンKing CrimsonThe BeatlesビートルズRolling StonesローリングストーンズLed Zeppelin キングクリムゾンキング・クリムゾンビートルズBeatlesRolling Stonesはっぴいえんど細野晴臣松本隆鈴木茂ティンパンアレーYMOシティーポップ山下達郎吉田美奈子フィッシュマンズFishmansカネコアヤノ曽我部恵一くるり 小山田壮平小沢健二 椎名林檎 YUKI pizzicato fiveフリッパーズギターFlipper's Guitar小山田圭吾never young beach坂本慎太郎矢野顕子羊文学大滝詠一大瀧詠一竹内まりやスピッツ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

TOTALLY INSANE BACK STREET LIFE G-RAPCliff RICHARD★Tracks 'N' Grooves UK SilvSnoop Doggy Dogg/Doggystyle オリジナル盤 LPPINK FLOYD★Ummagumma UK Harvest オリジナル【超レア】Bobby DarinのThat’s Allのステレオオリジナル版Black Rebel Motorcycle Club/Beat… レコードLP未開封美品 LPレコード スマッシング・パンプキンズLiem Lucky Charmz ファーストプレス200枚限定 ホワイト盤レアマイケルジャクソン・1987日本ツアー駅貼Officialポスター非売品版(金)ザ・マイケル・シェンカー・グループ/アルバム『黙示録』アナログ30㎝LPレコード