素晴らしい Old joe FRONT TUCK ARMY TROUSER オールドジョー チノパン

カラー: ノクターン(ダークネイビー)

状態:8.5/10※クリーニング済み

サイズ:32

ウエスト約88

股下約75.5

OJ定番のSS商品となり、これからの時期に快適に着用頂けます。

《注意事項》

コンディション表記がある場合はあくまで主観となります。

商品状態が気になる方は必ず購入前にご質問下さい。あくまで中古品になりますのでご理解ある方のみ購入をお願いいたします。

#oldjoe

#オールドジョー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オールドジョーアンドコー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

