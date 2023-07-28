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売れ筋がひ！ 【新品未使用】タムラテコ オゾン除菌・脱臭機スペースくりんDUO 空気清浄器

商品の説明

スペースくりんＤＵＯ シルバー
DAIKIN MCK70VY-W

SHARP 除加湿空気清浄機　KI-ND50-W WHITE プラズマクラスター
定価19,800円
Y♢791 Dyson Hot+Cool AM09
有効範囲：1～2畳程度
シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスタNEXT50000 KI-HP100

【完動品】F-VC70XP Panasonic 加湿空気清浄機 木目調
⭐︎コンパクトで場所をとらず、
【即購入可】dyson HP 02 hot&cool LINK 空気清浄機能
シルバーなのでインテリアにも馴染みやすいです。
hau ezbさん専用　Amway / アトモスフィアドライブ

【新品、未使用/未開封、保証書付き】 AirdogX5D エアドッグ　最新モデル
⭐︎充電して車の中でも使えるので今の時代必要な一品だと思います。
ダイソン Dyson Pure Hot + Cool™ 空気清浄 HP04

最終値下げ　DAIKIN 除加湿空気清浄機　ACZ70X-T

【限定1台】Dyson HP03 WS hot cool 新品フィルター付属
⭐︎ポータブルタイプの低濃度オゾン生成器です
未使用品　未開封　ダイソン Hot+Cool ホット&クール 扇風機 　AM09
車内、玄関、冷蔵庫、商談テーブルなどでおすすめです　
美品】SHARP シャープ 衣類 除湿機 CV-F71プラズマクラスター

美品【 j.air 】空間清浄器／除塵・除菌・脱臭、自然本来の空気を取り戻す
⭐︎６時間充電で約1ヶ月程度稼働します（ローモードの場合）
【美品】2020年製　除湿衣類乾燥機　SHARP CM-J100-W 直接可

【新品未使用】タムラテコ オゾン除菌・脱臭機スペースくりんDUO

★使用少ない★Panasonic 次亜塩素酸空間除菌脱臭機F-MV2100
インテリアとしても場所を選ばず靴箱・クローゼット・冷蔵庫（冷凍庫不可）など電源の気になるところや生活のあらゆる場所に設置可能
空気清浄機 21畳対応 高性能 花粉対策

SHARP CV-N120-W WHITE 未使用　未開封
◇名称・・・・・・・オゾン除菌脱臭器
Dyson ダイソン　Pure Cool TP04『2019年製』
◇入力電圧/電流・・・DC5V/1A（microUSB）
【新品未開封】シャープ 加湿空気清浄機 KI-PS40-W プラズマクラスター
◇外形寸法・・・・・幅48×奥行47×高さ100
【中古・清掃済】動作品 ダイキン 空気清浄機 光クリエール　※取扱説明書あり
　　　　　　　　　　(単位mm)/重さ218g
未使用 空気清浄機　Panasonic F-VXS70-TM
◇オゾン発生量・・・1mg/h
2022年製 SHARP 加湿空気清浄機 KI-PS40-W プラズマクラスター
◇使用温度範囲・・・-10℃～50℃

【中古】加湿空気清浄機 Panasonic F-VXT90-W WHITE

商品の情報

商品の状態新品、未使用

Panasonic ナノイー発生器 車載用 F-C100U-K

シャープ　除湿器　衣類乾燥機能付　CM-J100-W　2019年　PJ21

BALMUDA バルミューダ 空気清浄機　The Pure ホワイト

無印良品　空気清浄機　MJ-AP1 /1
スペースくりんＤＵＯ シルバー定価19,800円有効範囲：1～2畳程度⭐︎コンパクトで場所をとらず、シルバーなのでインテリアにも馴染みやすいです。⭐︎充電して車の中でも使えるので今の時代必要な一品だと思います。⭐︎ポータブルタイプの低濃度オゾン生成器です車内、玄関、冷蔵庫、商談テーブルなどでおすすめです　⭐︎６時間充電で約1ヶ月程度稼働します（ローモードの場合）インテリアとしても場所を選ばず靴箱・クローゼット・冷蔵庫（冷凍庫不可）など電源の気になるところや生活のあらゆる場所に設置可能◇名称・・・・・・・オゾン除菌脱臭器◇入力電圧/電流・・・DC5V/1A（microUSB）◇外形寸法・・・・・幅48×奥行47×高さ100 　　　　　　　　　　(単位mm)/重さ218g◇オゾン発生量・・・1mg/h ◇使用温度範囲・・・-10℃～50℃

商品の情報

商品の状態新品、未使用

売れ筋がひ！ 【新品未使用】タムラテコ オゾン除菌・脱臭機スペースくりんDUO 空気清浄器

21分钟前

売れ筋がひ！ 【新品未使用】タムラテコ オゾン除菌・脱臭機スペースくりんDUO 空気清浄器

¥10,800 ¥9,180

(税込) 送料込み
8
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出品者

7f4a2c093d1aa9

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本人確認済
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コメント (3)

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タムラテコ スペースくりん 除菌脱臭小型充電式オゾン発生器Duo TT-52RIB

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タムラテコ スペースくりん オゾン発生器 Duo 除菌 脱臭 小型 充電式 ギフト 父の日 母の日 TT-52RIB (ピンク)

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タムラテコ オゾン除菌・脱臭機 スペースくりんＤＵＯ/TT-52RIB :TT

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