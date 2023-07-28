【国内配送】 ★U901#LTD★2023★SAMURAI SHO★哀川翔 ★ラスト1本 サングラス/メガネ

■サイズ

新品 MONCLER(モンクレール) サングラス ML0086

62□14－150 T35-Y150

macha様専用／Ray-Banサングラス RB4259F 601/80

1枚のレンズの横の長さ60mm、縦の長さ35ｍｍ、

MYKITA メガネフレーム ROMAN 美品

レンズとレンズの間の長さ14mm、

登坂広臣着用 TOMFORD トムフォード Riley TF298 サングラス

テンプル（つる）の長さ150mm

50-60s イギリス軍 クリップオンサングラス

前面総幅、約150ｍｍ

レスカ

(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)

ポリス◆偏光サングラス SPLG41J-300P (シャイニーホワイトゴールド)



サイトマスター セブンツープロブルー青木大介モデル ライトグレー／シルバーミラー



【超美品】KameMaNen(カメマンネン) 7309 MBK

■専用ケース付・メガネ拭き付■

レイバン サングラス ボシュロム B＆L アウトドアーズマン ナワテ ゴールド



調光キムタクレイバン 丁寧梱包★ 正規新品未使用 RB2140F 901/5F

■送料無料。レターパックプラスです。

OLIVER PEOPLES × alain mikli コラボサングラス日本製

レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。

オリバーピープルズ OV5413F Cary grant 1492 ブラック

運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。

vintage 美品 FENDI フェンディ FFロゴ オーバル型 サングラス

保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。

CAZAL カザール 607 クリア 透明

発送方法を変更致します。

ic! berlin アイシーベルリン paxton

発送方法変更時には差額が発生致します。

Chloe サングラス CH0140SA002

宜しくお願い致します。

No.1666-メガネ SEIKO【フレームのみ価格】



ギュパール サングラス



OG × OLIVER GOLDSMITH／ASCOT／ブラック×シルバー

■お値引き交渉はご遠慮下さい■

OLIVER PEOPLES グレゴリーペック 47□23-150 ブラック



kearny サングラス 常田大希着用



MASTER PIECE マスターピース サングラス 眼鏡 メガネ クリア

■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■

値下げ！ DITA union



正規 プラダ オープンフレームスポーティーサングラス 黒×青 メタルロゴ 付属有

伊達。度入レンズに入れかえます。

Buddy Optical Princeton レンズブラウン フレームシルバー

プラスティック単焦点無色レンズ

飯田将成さん着！！新品正規品RayBanレイバン RB4259F 601/87

（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）

虎徹様 宜しくお願いいたします



【OLIVER PEOPLES】505 MN Limited Edition 雅

●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ

VARTIX ガクト着用モデル サングラスM VX-i-23bm

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

オリバーピープルズbraytonサングラス箱クリア眼鏡726アイヴァンIsley



【極美品】正規品 EYEVAN Webb ダークオリーブ ライトブラウンレンズ

●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ

【EYEVAN】伊達メガネ

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

新品 OLIVERPEOPLES オリバーピープルズ Whedon Sun



ポリス SPL771 新品未使用 サングラス POLICE ブルー ネイビー

●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ

MOSCOT モスコット LEMTOSH レムトッシュ 44 正規品

(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)

お値下げ交渉可能 新品 眼鏡 MOSCOT モスコット メガネフレーム



TOM FORD TF368 57B サングラス トムフォード

●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ

限定入荷 サングラス スモークレンズ クラシック オーバル 丸メガネ 新品



BJ classic collection COM-510 NT

●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ

Lesca LUNETIER サングラス レスカ ルネティエ



SAINT LAURENT サンローラン SL28/F 002 サングラス

●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ

レイバン 偏光レンズ 今週限定出品^ ^



LOUIS VUITTON ルイヴィトン スタッズ サングラス Z0926U

●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ

D315Z◾️レイバン R &L ティアドロップ メガネフレーム



【TOM FORD】Carson TF441 52K 56□17 130・3



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カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。

OAKLEY サングラス RADAR EV PATH オークリー

上記レンズ代、別途2500円になります。

Lunetta BADA ルネッタバダ サングラス【新古品】ヴィンテージ 130

※PC用にはカラーは対応できません。

NSH サングラス クリア ブルー ミント グリーン



★T119#3★2023★SAMURAI SHO★哀川翔 サムライ翔★

超硬質コーティング(傷に強いコーティング)

【新品】オークリー サングラス KATO PRIZM 24K 金 オリンピック

別途3200円

CULTURE BANK カルチャーバンク サングラス



TOM FORD（トムフォード） ”miguel” サングラス

＊メーカー度数在庫範囲に限ります。

クロムハーツ 希少メガネ TIMMMMBR ブラック&ゴールド メガネ 眼鏡



BＪクラッシック クリップオン 跳ね上げ

特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。

OLIVER PEOPLES サングラス Strummer-P

(一部、出来ない度数もあります。)

トムフォード メガネ/サングラス アジアンフィット



【新品】Oliver Peoples サングラス Goldsen Sun 日本製

以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を

新品 正規品 PRADA プラダ VPR12ZD-2AU-51 ブラウンデミ

電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。

OAKLEY レーダーEV

それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数を

オークリー 未使用 OAKLEY oo9188 サングラス ブラック グレー

お入れ致します。

TOM FORD 度入りメガネ ほぼ新品



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オークリー ガスカン



RayBanサングラス/新品未使用◎

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■サイズ62□14－150 T35-Y1501枚のレンズの横の長さ60mm、縦の長さ35ｍｍ、レンズとレンズの間の長さ14mm、テンプル（つる）の長さ150mm前面総幅、約150ｍｍ(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)■専用ケース付・メガネ拭き付■■送料無料。レターパックプラスです。レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。発送方法を変更致します。発送方法変更時には差額が発生致します。宜しくお願い致します。■お値引き交渉はご遠慮下さい■■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■伊達。度入レンズに入れかえます。プラスティック単焦点無色レンズ（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ (別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。上記レンズ代、別途2500円になります。※PC用にはカラーは対応できません。超硬質コーティング(傷に強いコーティング)別途3200円＊メーカー度数在庫範囲に限ります。特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。(一部、出来ない度数もあります。)以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数をお入れ致します。哀川 メガネSAMURAI 翔サムライ 翔哀川 翔SAMURAI SHO

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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