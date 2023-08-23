新作 ボミーニコベルト 美容機器

フェイシャルEMSボミーニコベルト

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【セット内容】

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充電ケーブル

【未使用】エックスワン 美顔器 プロアジーク ボディー＆フェイス 美容機器

収納ポーチ

脱毛器 美肌 冷感 美容 vio 全身 フラッシュ式 光脱毛 2060

ヘアゴム

FOREO フォレオ LUNA 2 for ノーマルスキン

取扱説明書

【在庫処分】ミラブル ミラブルプラス Mirable plus シャワーヘッド



Ashley✴︎様専用

動作確認済み

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箱・付属品すべてあります。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

フェイシャルEMSボミーニコベルト1日10分ニコベルトを装着するだけで、フェイスラインに最も重要な、大小頬骨筋と咬筋を同時に鍛え、理想のフェイスラインに⭐︎定価: 16,500円2022.12月に購入。5.6回程使用しただけで、とても綺麗な状態ですが、中古品であることご理解の上ご購入ください(*ᴗˬᴗ)⁾⁾【セット内容】本体充電ケーブル収納ポーチヘアゴム取扱説明書動作確認済み箱・付属品すべてあります。

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