ご覧頂きましてありがとうございます♪

☆即購入歓迎☆フォロー割実施中☆

2000〜4999円→100円引き

5000〜9999円→200円引き

10000円〜→300円引き

☆新商品は入荷次第、随時出品しております。

ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです☺︎

他にもナイキ、ステューシー、カーハート、シュプリーム、コラボ などアウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース まで揃えております!

#古着屋ちゃい

**********************

★ブランド★

supreme シュプリーム

GONZ

【メンズ】ポロシャツ

★カラー★

黒/ブラック

★サイズ表記★

L

★平置採寸★(㎝)

肩幅:47

身幅:59

袖丈:25

着丈:66

多少の誤差はご容赦ください。

※サイズ表記とサイズ感はアイテムにより異なりますので、上記の実寸をご確認ください。

★素材★

綿100%

★購入元★

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品

★状態★

USED

お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください!

★気になることがごさいましたらお気軽にコメント下さいませ^_^

★ペットや喫煙者はおりません。

★たたんでビニール袋に入れてのコンパクト梱包の為、折りシワが付くことがございます。ご理解いただきますようお願いいたします。

お洒落が好きで他の人と被らない服をお探しの方にオススメです。

お気に入りの1枚を探してみてくださいね☺︎

#古着屋ちゃい

2055

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

