■MONCLER ダウンカーディガン■color 742 ダークネイビー■size S 肩幅:約41.0センチ 身幅:約49.0センチ 着丈:約61.5センチ 袖丈:約65.0センチ (素人採寸)■購入時期 一昨年 ■購入場所 大阪心斎橋 BRILLANTE■着用回数 1回 ほとんど着てませんが、内側に2ヵ所ほつ れのようなものがあります。■付属品 なし◆折り畳んでらくらくメルカリ便にて発送 予定です。 畳みシワはご了承ください。 ◇スムーズにコメントのやり取りが出来る 方とのご縁を望みます(^^)◆すり替え防止のため、返品交換はできま せん。*******************@素人の自宅保管となります。神経質な方のご購入は申し訳ありませんがご遠慮ください。@コンビニ / ATM支払いの方は【必ず】ご購入前に教えて頂けますよう、よろしくお願い申し上げます。*******************柄・デザイン···プリント(ロゴなど)素材···ニット

