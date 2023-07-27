【SALE／60%OFF】 【期間限定価格5/4まで！】ASUS ROG Phone6 12GB/128GB スマートフォン本体

ROG Phone6としては最安モデルであるにも関わらず、沢山のいいね、閲覧誠にありがとうございます。

iPhone 13 Pro Max シルバー 128 GB その他

現在の価格設定ですが、希望よりもかなり下げております。

オマケ付Galaxy S21 Ultra 5Gファントムシルバー 256 GB

予定の5月4日を以て元に戻す予定です。ご検討の程よろしくお願いいたします。

iPhone 14 Pro Max シルバー 1TB

最安モデルではありますが、使用感は文句の付けようはありません。

Apple iPhoneSE 第3世代 128GB スターライトMMYG3J/A

しかしゲームに特化しているため、普段使いには向かないと言った理由で出品させていただいております。

【 未使用 】OPPO Reno7 A ドリームブルー SIMフリー 128GB

(5/4 午前3時追記)

ASUS Zenfone9 8GB/128GB/Simフリー



Xperia XZ3 White Silver 64 GB au

最近、4ヶ月ほど使用したキズ無しという中古品を購入した物です。

iPhone 11 Pro 64GB スペースグレイ SIMフリー



【クマ様専用出品】iPhone X Silver 64 GB docomo

現在画面にガラスフィルムを貼っていますが、そのフィルムを貼る際にアルコールで清掃した際に違和感を覚える部分、通常アルコールでも弾くはずなのに馴染む場所がありました。その場所を光で反射させると極薄い軽いキズがあります。

Apple iPhone8Plus 64GB ホワイト ドコモSIMフリー

画面の左上部、右側にある音量ボタンの反対側辺りです。写真に写らないため載せておりません。

Redmi Note 10T 64GB Night Blue

その他出品に当たり再度キズの有無を確認しましたが、背面のガラス等に目視出来るキズはありませんでした。

Google Pixel7 Pro 128GB SIMフリー



SIMフリー AQUOS スマートフォン sense5G 64GB ブラック

私が普段使用しているmineoのDプランのSIMにて通信の確認をしましたが、データ通信、音声通話共に可能でした。

iPhoneSE第3世代64GB ジャンク品



iPhoneXR 128GB ブラック SIMロック解除済み

これ以上キズを増やしたくありませんので、ガラスフィルムはそのままで出品する事にしました。貼る際にホコリをかなり巻き込んでしまっていますので、気になる方は購入者様で別途新しいフィルムをご用意下さい。使用している物は中国製の安いガラスフィルムです。厚めなフィルムの為か指紋認証時たまに失敗する事があるので貼り替え推奨です。

Galaxy Z Flip2 5G Bronze SIMフリー本体



「未使用」Redmi Xiaomi Redmi Note 10 AU版64GB

これまで設定や実際にゲームに使用したりしましたが、一切不具合はありませんでした。設定やGoogleプレイも全て日本語です。

【ジャンク】ソフトバンクAQUOS R5G 908SHアースブルー 256GB

電池も普通のスマホのように使うと2日は使えるくらいの容量です。

黒とピンクの２台→HUAWEI P20 Lite 32 GB Y!mo

ただし、中古ですので今後も同じ様に使えるという保証はございませんのでご理解下さい。

Google pixel6a 128gb ケースなどおまけ付き

私自身は本体が熱くなるような使い方、ゲームはしていません。

7649 美品 電池最良好 iPhone12 64GB SIMフリー



hiby r6Ⅲ

付属品は写真に写っていないSIMピンを含め、全て揃っております。

Apple iPhone11 128GB グリーン

残念な所は化粧箱の角が潰れている所です。

★値下げ【新品】iPhone XS Max 512GB



iPhone 14 pro 256gb blackケース付き

発送前に再度アルコールを使用しての清掃と初期化を行います。

iPhone 11 RED 64 GB docomo



楽天ビック ブラック

その他気になる点はコメントにて質問をお願いいたします。

国内 一括購入 Galaxy S23 Ultra グリーン au SCG20



美品iPhone SE 第2世代 レッド 64 GB SIMフリー

最後までご覧いただきありがとうございました。

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ROG Phone6としては最安モデルであるにも関わらず、沢山のいいね、閲覧誠にありがとうございます。現在の価格設定ですが、希望よりもかなり下げております。予定の5月4日を以て元に戻す予定です。ご検討の程よろしくお願いいたします。最安モデルではありますが、使用感は文句の付けようはありません。しかしゲームに特化しているため、普段使いには向かないと言った理由で出品させていただいております。(5/4 午前3時追記)最近、4ヶ月ほど使用したキズ無しという中古品を購入した物です。現在画面にガラスフィルムを貼っていますが、そのフィルムを貼る際にアルコールで清掃した際に違和感を覚える部分、通常アルコールでも弾くはずなのに馴染む場所がありました。その場所を光で反射させると極薄い軽いキズがあります。画面の左上部、右側にある音量ボタンの反対側辺りです。写真に写らないため載せておりません。その他出品に当たり再度キズの有無を確認しましたが、背面のガラス等に目視出来るキズはありませんでした。私が普段使用しているmineoのDプランのSIMにて通信の確認をしましたが、データ通信、音声通話共に可能でした。これ以上キズを増やしたくありませんので、ガラスフィルムはそのままで出品する事にしました。貼る際にホコリをかなり巻き込んでしまっていますので、気になる方は購入者様で別途新しいフィルムをご用意下さい。使用している物は中国製の安いガラスフィルムです。厚めなフィルムの為か指紋認証時たまに失敗する事があるので貼り替え推奨です。これまで設定や実際にゲームに使用したりしましたが、一切不具合はありませんでした。設定やGoogleプレイも全て日本語です。 電池も普通のスマホのように使うと2日は使えるくらいの容量です。ただし、中古ですので今後も同じ様に使えるという保証はございませんのでご理解下さい。私自身は本体が熱くなるような使い方、ゲームはしていません。付属品は写真に写っていないSIMピンを含め、全て揃っております。残念な所は化粧箱の角が潰れている所です。発送前に再度アルコールを使用しての清掃と初期化を行います。その他気になる点はコメントにて質問をお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。

商品の情報 ブランド エイスース 商品の状態 目立った傷や汚れなし

iPhone8product red 64GB simロック解除済み3909スマホ AQUOS sense4 SH-41A SIMフリー ピンク美品iPhone 8 64GB （PRODUCT）RED【超美品】Galaxy S22 128GB｜SIMフリー｜SC-51CGalaxy S22 ピンクゴールド 256 GBiPhone XR 128GB RED SIMフリー★超美品!!★OPPO Reno3 A 128GBiPhone12 pro max ジャンク品です。iPhone X Silver 256 GB au SIMフリーiPhone 12 64GB SIMフリー ブラック 訳あり