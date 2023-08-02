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かわいい！ 《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》 着物

商品の説明

《長尺■紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー■普段着に♪袷正絹着物◆KH2-3》15000
O-2663 夏帯 名古屋帯 絽 相良刺繍 草花 紅葉 巻物 乳白色

高級浴衣　有松鳴海絞り　肩あて居敷当て付き　身丈長め　逸品
身丈が長く、高身長さんに嬉しい(o´艸`)
正絹　夏の六通袋帯【葉　水流】No1498
長尺トールサイズのお品です♪
夏の袋帯 紗袋 お着物 未使用

逸品　刺し子　訪問着　美品
やわらかくハリのある紬地。
1739.亀甲柄 紬 シンプル 袷 正絹 着物
ランダムな格子のシンプルなデザイン( ・◡・ )♫•*¨
正絹　塩瀬　名古屋帯　【花　水墨画】 No.1534
合わせる帯や小物で印象の変化も
大人可愛いとは。^_^細身
お楽しみくださいませ♪
【銀通し】正絹　キラキラとした上質な振袖　花柄　ガード加工

山本唯与志　訪問着と袋帯のセット　ベージュに青のグラデーション
右袖ポツシミ、袖丸み薄く汚れがあります。
NO-248 袋帯 菊 藤の花 椿 華柄 金糸 西陣織 眼鏡証紙 未仕立て
リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。
068 膨れ織 トールサイズ 着物 正絹 袷 広衿 しつけ糸

《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》
10月～5月までの着用可能な袷着物です。
●厳選●美品●夏物●夏帯●センスの良い紗織九寸名古屋帯●手織●長尺●368cm

新品未使用　着物　帯締め　龍工房作　茶　絹100%

Club藤★単衣・絽★プレタ■ポリエステル■紅型文様訪問着仕立上(3017)
＊他にも多数出品中ですので、
訪問着【8203】風景柄　新品　未仕立　手描京友禅
　　　　是非、ご覧下さいませ♪
【S442】着物 訪問着・付下 袷 正絹 落款有り 竹 水色 単品販売♪

袴セット（白小花× 青磁色）洗える着物　卒業式　大学生　小学生

見つめてくる猫♥リメイク半幅帯♥1点物♥モノトーン♥ベルトセット
＊和裁師ですので、サイズ等、
【極美品】訪問着 夏絽 正絹 清楚ながら粋
　　　　お直しについてはご相談下さい♪
正絹 袷 広衿 未使用品　枝垂れに鏡裏模様 訪問着

『超美品』帯 名古屋帯 新品

振袖 紺あげ葉蝶【広巾】 大振袖
素材　　表地 ： 正絹
新之助上布　本麻　単衣　夏のお着物　替袖おまけ
胴裏 ： 正絹 白
☆値下げ☆　⭐︎反物　百貫　色無地 八掛付き　最高級丹後ちりめん　0042
八掛 ： 正絹 グレーぼかし
訪問着と長襦袢のセット
広衿 ・ くるみスナップ
正絹　京袋帯　紙布染　紫　花菱　No 2354

夏物　単衣　未使用　ピンク　桃色　うすもの　盛夏 夏帯　セット
対応身長　　156 cm～170 cmの方。
礼装バッグ 留袖バッグ 衿秀 2本手 和想庵バッグ がま口タイプ 衿秀

【和】12779y 特選　着物　袋帯　鱗文様　金糸
サイズ　身丈（肩から）4尺4寸（166.5cm）
鮫小紋 反物
　　　　袖丈　1尺3寸（49cm）
袋帯　振袖用・おしゃれ用★艶やかクロコ風型押モード★ブラック系 日本製　21⑫

専用帯954 897 二本セット●加納幸織物謹製 高級 正絹
　　　　裄（肩幅＋袖幅）　1尺8寸7（71cm）
◆おふく◆付下　着物　梅の花
　　　　肩幅　8寸2（35cm）　
【単衣】付下げ　ピンク　古典柄　扇に四季の花　着物　正絹　12SP3
　　　　袖幅　9寸5（36cm）
付け下げ 蘇州刺繍 汕頭刺繍 金駒 銀通し 純銀糸 赤色 正絹 反物

附下げ 袷 紬 落款 作家 手描 刺繍 遊び 童子 155cm前後
　　　　前幅　6寸8（26cm）
未使用【和装小物】レディース(女性用) お着物 帯 ブラックシルバー 鳥
　　　　後幅　8寸8（33.5cm）
新品♥️藍染袋帯「正倉院青海波」　　人間国宝　佐藤昭人..中西秀典　桂秀

《男のきもの》近江ちぢみ　麻の着物　Ｌサイズ　濃紺
お直し　裄直し(5000円)　
専用ページ　袋帯　唐織　長さ430㎝　扇　蝶　草花　六通　振袖　正絹
　肩　×㎝　袖　×㎝　長さだし不可能
高級袋帯　パールホワイト　唐織　逸品美品

K-2886 本場大島紬 カタス7マルキ 茶泥染 モダン織模様 ガード加工
　身丈直し（15000円）
Y883 アンティーク茶泥大島　本場大島紬　龍郷　割り込み　村山まとめ　11枚
　あげ 5㎝　身丈だし可能
正絹色留袖　柄が全て蘇州刺繍　未使用美品

アンティーク　簪　セット

紬モダンな訪問着
　　　▲▲宜しくお願いします。▲▲
正絹大島紬　訪問着　新品　未仕立て品

《新品》高級道行コート　京都西陣誂え　レッド×ブラック　モダン
#着物大好き
正絹　上質な絞りお着物　色無地　グレージュに抹茶色　袷
#oharikoichiba
VH-212 帯締め　青系色

アンティーク着物　身丈150 大正浪漫　椿　地紋　青緑　花模様　正絹　No.21
観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、
正絹【単衣】道中着ロングコート 七宝繋ぎ
色無地、かわいい、普段着、舞台衣装、正絹、長尺、

新品 名古屋帯 紅型調 綿麻 京袋帯仕立て 仕立て代込み

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

子供打掛け三点セット(お着物、帯び)

(名古屋帯) パステルカラーの名古屋帯

紙井宝来氏作 留袖用 綴れ織袋帯 正絹 重ね扇面文 銀通し 金箔 F6217

4-206【早い者勝ち！】単衣 訪問着 刺繍 正絹

☆upbotan様専用おまとめ㉚☆夏着物 正絹 絽夏袋帯 C-100

baby leaf様専用【 紗 】小紋　正絹　黒　濃紺　トンボ　夏着物　薄物

304mc70〇逸品 吉野一廉 長羽織 和装コート 紫 紋紗 薄羽織〇未使用

九寸名古屋帯　型染め　魚　蟹　貝　金彩　鬼しぼ縮緬　未使用　m-3s2807

MUGIBAG*総絞り*ネイビー*がま口バッグ*バンブーバッグ*和装バッグ*
《長尺■紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー■普段着に♪袷正絹着物◆KH2-3》15000身丈が長く、高身長さんに嬉しい(o´艸`) 長尺トールサイズのお品です♪やわらかくハリのある紬地。ランダムな格子のシンプルなデザイン( ・◡・ )♫•*¨合わせる帯や小物で印象の変化もお楽しみくださいませ♪右袖ポツシミ、袖丸み薄く汚れがあります。リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。10月～5月までの着用可能な袷着物です。＊他にも多数出品中ですので、　　　　是非、ご覧下さいませ♪＊和裁師ですので、サイズ等、　　　　お直しについてはご相談下さい♪素材　　表地 ： 正絹 胴裏 ： 正絹 白 八掛 ： 正絹 グレーぼかし広衿 ・ くるみスナップ対応身長　　156 cm～170 cmの方。サイズ　身丈（肩から）4尺4寸（166.5cm）　　　　袖丈　1尺3寸（49cm）　　　　裄（肩幅＋袖幅）　1尺8寸7（71cm）　　　　肩幅　8寸2（35cm）　　　　　袖幅　9寸5（36cm）　　　　前幅　6寸8（26cm）　　　　後幅　8寸8（33.5cm）お直し　裄直し(5000円)　 　肩　×㎝　袖　×㎝　長さだし不可能 　身丈直し（15000円） 　あげ 5㎝　身丈だし可能　　　▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい、普段着、舞台衣装、正絹、長尺、

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商品の状態やや傷や汚れあり

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f262d0

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