かわいい！ 《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》 着物

《長尺■紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー■普段着に♪袷正絹着物◆KH2-3》15000

O-2663 夏帯 名古屋帯 絽 相良刺繍 草花 紅葉 巻物 乳白色



高級浴衣 有松鳴海絞り 肩あて居敷当て付き 身丈長め 逸品

身丈が長く、高身長さんに嬉しい(o´艸`)

正絹 夏の六通袋帯【葉 水流】No1498

長尺トールサイズのお品です♪

夏の袋帯 紗袋 お着物 未使用



逸品 刺し子 訪問着 美品

やわらかくハリのある紬地。

1739.亀甲柄 紬 シンプル 袷 正絹 着物

ランダムな格子のシンプルなデザイン( ・◡・ )♫•*¨

正絹 塩瀬 名古屋帯 【花 水墨画】 No.1534

合わせる帯や小物で印象の変化も

大人可愛いとは。^_^細身

お楽しみくださいませ♪

【銀通し】正絹 キラキラとした上質な振袖 花柄 ガード加工



山本唯与志 訪問着と袋帯のセット ベージュに青のグラデーション

右袖ポツシミ、袖丸み薄く汚れがあります。

NO-248 袋帯 菊 藤の花 椿 華柄 金糸 西陣織 眼鏡証紙 未仕立て

リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。

068 膨れ織 トールサイズ 着物 正絹 袷 広衿 しつけ糸



《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》

10月～5月までの着用可能な袷着物です。

●厳選●美品●夏物●夏帯●センスの良い紗織九寸名古屋帯●手織●長尺●368cm



新品未使用 着物 帯締め 龍工房作 茶 絹100%



Club藤★単衣・絽★プレタ■ポリエステル■紅型文様訪問着仕立上(3017)

＊他にも多数出品中ですので、

訪問着【8203】風景柄 新品 未仕立 手描京友禅

是非、ご覧下さいませ♪

【S442】着物 訪問着・付下 袷 正絹 落款有り 竹 水色 単品販売♪



袴セット（白小花× 青磁色）洗える着物 卒業式 大学生 小学生



見つめてくる猫♥リメイク半幅帯♥1点物♥モノトーン♥ベルトセット

＊和裁師ですので、サイズ等、

【極美品】訪問着 夏絽 正絹 清楚ながら粋

お直しについてはご相談下さい♪

正絹 袷 広衿 未使用品 枝垂れに鏡裏模様 訪問着



『超美品』帯 名古屋帯 新品



振袖 紺あげ葉蝶【広巾】 大振袖

素材 表地 ： 正絹

新之助上布 本麻 単衣 夏のお着物 替袖おまけ

胴裏 ： 正絹 白

☆値下げ☆ ⭐︎反物 百貫 色無地 八掛付き 最高級丹後ちりめん 0042

八掛 ： 正絹 グレーぼかし

訪問着と長襦袢のセット

広衿 ・ くるみスナップ

正絹 京袋帯 紙布染 紫 花菱 No 2354



夏物 単衣 未使用 ピンク 桃色 うすもの 盛夏 夏帯 セット

対応身長 156 cm～170 cmの方。

礼装バッグ 留袖バッグ 衿秀 2本手 和想庵バッグ がま口タイプ 衿秀



【和】12779y 特選 着物 袋帯 鱗文様 金糸

サイズ 身丈（肩から）4尺4寸（166.5cm）

鮫小紋 反物

袖丈 1尺3寸（49cm）

袋帯 振袖用・おしゃれ用★艶やかクロコ風型押モード★ブラック系 日本製 21⑫



専用帯954 897 二本セット●加納幸織物謹製 高級 正絹

裄（肩幅＋袖幅） 1尺8寸7（71cm）

◆おふく◆付下 着物 梅の花

肩幅 8寸2（35cm）

【単衣】付下げ ピンク 古典柄 扇に四季の花 着物 正絹 12SP3

袖幅 9寸5（36cm）

付け下げ 蘇州刺繍 汕頭刺繍 金駒 銀通し 純銀糸 赤色 正絹 反物



附下げ 袷 紬 落款 作家 手描 刺繍 遊び 童子 155cm前後

前幅 6寸8（26cm）

未使用【和装小物】レディース(女性用) お着物 帯 ブラックシルバー 鳥

後幅 8寸8（33.5cm）

新品♥️藍染袋帯「正倉院青海波」 人間国宝 佐藤昭人..中西秀典 桂秀



《男のきもの》近江ちぢみ 麻の着物 Ｌサイズ 濃紺

お直し 裄直し(5000円)

専用ページ 袋帯 唐織 長さ430㎝ 扇 蝶 草花 六通 振袖 正絹

肩 ×㎝ 袖 ×㎝ 長さだし不可能

高級袋帯 パールホワイト 唐織 逸品美品



K-2886 本場大島紬 カタス7マルキ 茶泥染 モダン織模様 ガード加工

身丈直し（15000円）

Y883 アンティーク茶泥大島 本場大島紬 龍郷 割り込み 村山まとめ 11枚

あげ 5㎝ 身丈だし可能

正絹色留袖 柄が全て蘇州刺繍 未使用美品



アンティーク 簪 セット



紬モダンな訪問着

▲▲宜しくお願いします。▲▲

正絹大島紬 訪問着 新品 未仕立て品



《新品》高級道行コート 京都西陣誂え レッド×ブラック モダン

#着物大好き

正絹 上質な絞りお着物 色無地 グレージュに抹茶色 袷

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VH-212 帯締め 青系色



アンティーク着物 身丈150 大正浪漫 椿 地紋 青緑 花模様 正絹 No.21

観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、

正絹【単衣】道中着ロングコート 七宝繋ぎ

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商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

《長尺■紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー■普段着に♪袷正絹着物◆KH2-3》15000身丈が長く、高身長さんに嬉しい(o´艸`) 長尺トールサイズのお品です♪やわらかくハリのある紬地。ランダムな格子のシンプルなデザイン( ・◡・ )♫•*¨合わせる帯や小物で印象の変化もお楽しみくださいませ♪右袖ポツシミ、袖丸み薄く汚れがあります。リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。10月～5月までの着用可能な袷着物です。＊他にも多数出品中ですので、 是非、ご覧下さいませ♪＊和裁師ですので、サイズ等、 お直しについてはご相談下さい♪素材 表地 ： 正絹 胴裏 ： 正絹 白 八掛 ： 正絹 グレーぼかし広衿 ・ くるみスナップ対応身長 156 cm～170 cmの方。サイズ 身丈（肩から）4尺4寸（166.5cm） 袖丈 1尺3寸（49cm） 裄（肩幅＋袖幅） 1尺8寸7（71cm） 肩幅 8寸2（35cm） 袖幅 9寸5（36cm） 前幅 6寸8（26cm） 後幅 8寸8（33.5cm）お直し 裄直し(5000円) 肩 ×㎝ 袖 ×㎝ 長さだし不可能 身丈直し（15000円） あげ 5㎝ 身丈だし可能 ▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい、普段着、舞台衣装、正絹、長尺、

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

新品 名古屋帯 紅型調 綿麻 京袋帯仕立て 仕立て代込み子供打掛け三点セット(お着物、帯び)(名古屋帯) パステルカラーの名古屋帯紙井宝来氏作 留袖用 綴れ織袋帯 正絹 重ね扇面文 銀通し 金箔 F62174-206【早い者勝ち！】単衣 訪問着 刺繍 正絹☆upbotan様専用おまとめ㉚☆夏着物 正絹 絽夏袋帯 C-100baby leaf様専用【 紗 】小紋 正絹 黒 濃紺 トンボ 夏着物 薄物304mc70〇逸品 吉野一廉 長羽織 和装コート 紫 紋紗 薄羽織〇未使用九寸名古屋帯 型染め 魚 蟹 貝 金彩 鬼しぼ縮緬 未使用 m-3s2807MUGIBAG*総絞り*ネイビー*がま口バッグ*バンブーバッグ*和装バッグ*