かわいい！ 《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》 着物

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商品の説明
《長尺■紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー■普段着に♪袷正絹着物◆KH2-3》15000
O-2663 夏帯 名古屋帯 絽 相良刺繍 草花 紅葉 巻物 乳白色
高級浴衣 有松鳴海絞り 肩あて居敷当て付き 身丈長め 逸品
身丈が長く、高身長さんに嬉しい(o´艸`)
正絹 夏の六通袋帯【葉 水流】No1498
長尺トールサイズのお品です♪
夏の袋帯 紗袋 お着物 未使用
逸品 刺し子 訪問着 美品
やわらかくハリのある紬地。
1739.亀甲柄 紬 シンプル 袷 正絹 着物
ランダムな格子のシンプルなデザイン( ・◡・ )♫•*¨
正絹 塩瀬 名古屋帯 【花 水墨画】 No.1534
合わせる帯や小物で印象の変化も
大人可愛いとは。^_^細身
お楽しみくださいませ♪
【銀通し】正絹 キラキラとした上質な振袖 花柄 ガード加工
山本唯与志 訪問着と袋帯のセット ベージュに青のグラデーション
右袖ポツシミ、袖丸み薄く汚れがあります。
NO-248 袋帯 菊 藤の花 椿 華柄 金糸 西陣織 眼鏡証紙 未仕立て
リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。
068 膨れ織 トールサイズ 着物 正絹 袷 広衿 しつけ糸
《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》
10月～5月までの着用可能な袷着物です。
●厳選●美品●夏物●夏帯●センスの良い紗織九寸名古屋帯●手織●長尺●368cm
新品未使用 着物 帯締め 龍工房作 茶 絹100%
Club藤★単衣・絽★プレタ■ポリエステル■紅型文様訪問着仕立上(3017)
＊他にも多数出品中ですので、
訪問着【8203】風景柄 新品 未仕立 手描京友禅
是非、ご覧下さいませ♪
【S442】着物 訪問着・付下 袷 正絹 落款有り 竹 水色 単品販売♪
袴セット（白小花× 青磁色）洗える着物 卒業式 大学生 小学生
見つめてくる猫♥リメイク半幅帯♥1点物♥モノトーン♥ベルトセット
＊和裁師ですので、サイズ等、
【極美品】訪問着 夏絽 正絹 清楚ながら粋
お直しについてはご相談下さい♪
正絹 袷 広衿 未使用品 枝垂れに鏡裏模様 訪問着
『超美品』帯 名古屋帯 新品
振袖 紺あげ葉蝶【広巾】 大振袖
素材 表地 ： 正絹
新之助上布 本麻 単衣 夏のお着物 替袖おまけ
胴裏 ： 正絹 白
☆値下げ☆ ⭐︎反物 百貫 色無地 八掛付き 最高級丹後ちりめん 0042
八掛 ： 正絹 グレーぼかし
訪問着と長襦袢のセット
広衿 ・ くるみスナップ
正絹 京袋帯 紙布染 紫 花菱 No 2354
夏物 単衣 未使用 ピンク 桃色 うすもの 盛夏 夏帯 セット
対応身長 156 cm～170 cmの方。
礼装バッグ 留袖バッグ 衿秀 2本手 和想庵バッグ がま口タイプ 衿秀
【和】12779y 特選 着物 袋帯 鱗文様 金糸
サイズ 身丈（肩から）4尺4寸（166.5cm）
鮫小紋 反物
袖丈 1尺3寸（49cm）
袋帯 振袖用・おしゃれ用★艶やかクロコ風型押モード★ブラック系 日本製 21⑫
専用帯954 897 二本セット●加納幸織物謹製 高級 正絹
裄（肩幅＋袖幅） 1尺8寸7（71cm）
◆おふく◆付下 着物 梅の花
肩幅 8寸2（35cm）
【単衣】付下げ ピンク 古典柄 扇に四季の花 着物 正絹 12SP3
袖幅 9寸5（36cm）
付け下げ 蘇州刺繍 汕頭刺繍 金駒 銀通し 純銀糸 赤色 正絹 反物
附下げ 袷 紬 落款 作家 手描 刺繍 遊び 童子 155cm前後
前幅 6寸8（26cm）
未使用【和装小物】レディース(女性用) お着物 帯 ブラックシルバー 鳥
後幅 8寸8（33.5cm）
新品♥️藍染袋帯「正倉院青海波」 人間国宝 佐藤昭人..中西秀典 桂秀
《男のきもの》近江ちぢみ 麻の着物 Ｌサイズ 濃紺
お直し 裄直し(5000円)
専用ページ 袋帯 唐織 長さ430㎝ 扇 蝶 草花 六通 振袖 正絹
肩 ×㎝ 袖 ×㎝ 長さだし不可能
高級袋帯 パールホワイト 唐織 逸品美品
K-2886 本場大島紬 カタス7マルキ 茶泥染 モダン織模様 ガード加工
身丈直し（15000円）
Y883 アンティーク茶泥大島 本場大島紬 龍郷 割り込み 村山まとめ 11枚
あげ 5㎝ 身丈だし可能
正絹色留袖 柄が全て蘇州刺繍 未使用美品
アンティーク 簪 セット
紬モダンな訪問着
▲▲宜しくお願いします。▲▲
正絹大島紬 訪問着 新品 未仕立て品
《新品》高級道行コート 京都西陣誂え レッド×ブラック モダン
#着物大好き
正絹 上質な絞りお着物 色無地 グレージュに抹茶色 袷
#oharikoichiba
VH-212 帯締め 青系色
アンティーク着物 身丈150 大正浪漫 椿 地紋 青緑 花模様 正絹 No.21
観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、
正絹【単衣】道中着ロングコート 七宝繋ぎ
色無地、かわいい、普段着、舞台衣装、正絹、長尺、
新品 名古屋帯 紅型調 綿麻 京袋帯仕立て 仕立て代込み
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
子供打掛け三点セット(お着物、帯び)
(名古屋帯) パステルカラーの名古屋帯
紙井宝来氏作 留袖用 綴れ織袋帯 正絹 重ね扇面文 銀通し 金箔 F6217
4-206【早い者勝ち！】単衣 訪問着 刺繍 正絹
☆upbotan様専用おまとめ㉚☆夏着物 正絹 絽夏袋帯 C-100
baby leaf様専用【 紗 】小紋 正絹 黒 濃紺 トンボ 夏着物 薄物
304mc70〇逸品 吉野一廉 長羽織 和装コート 紫 紋紗 薄羽織〇未使用
九寸名古屋帯 型染め 魚 蟹 貝 金彩 鬼しぼ縮緬 未使用 m-3s2807
MUGIBAG*総絞り*ネイビー*がま口バッグ*バンブーバッグ*和装バッグ*
《長尺■紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー■普段着に♪袷正絹着物◆KH2-3》15000身丈が長く、高身長さんに嬉しい(o´艸`) 長尺トールサイズのお品です♪やわらかくハリのある紬地。ランダムな格子のシンプルなデザイン( ・◡・ )♫•*¨合わせる帯や小物で印象の変化もお楽しみくださいませ♪右袖ポツシミ、袖丸み薄く汚れがあります。リサイクル品にご理解の上ご購入くださいませ。10月～5月までの着用可能な袷着物です。＊他にも多数出品中ですので、 是非、ご覧下さいませ♪＊和裁師ですので、サイズ等、 お直しについてはご相談下さい♪素材 表地 ： 正絹 胴裏 ： 正絹 白 八掛 ： 正絹 グレーぼかし広衿 ・ くるみスナップ対応身長 156 cm～170 cmの方。サイズ 身丈（肩から）4尺4寸（166.5cm） 袖丈 1尺3寸（49cm） 裄（肩幅＋袖幅） 1尺8寸7（71cm） 肩幅 8寸2（35cm） 袖幅 9寸5（36cm） 前幅 6寸8（26cm） 後幅 8寸8（33.5cm）お直し 裄直し(5000円) 肩 ×㎝ 袖 ×㎝ 長さだし不可能 身丈直し（15000円） あげ 5㎝ 身丈だし可能 ▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい、普段着、舞台衣装、正絹、長尺、
商品の情報
商品の状態
やや傷や汚れあり
かわいい！ 《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》 着物
375
50分钟前
かわいい！ 《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》 着物
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13,500
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11,475
(税込) 送料込み
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着物
《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
f262d0
1887
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かわいい！ 《リー様専用★長尺紬＊シンプル＊ランダム格子柄■グレー♪袷正絹着物◆KH2-3》 着物
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