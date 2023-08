独特の上品 希少 MM6 Maison Margiela サテン キャミワンピース ドレス ひざ丈ワンピース

ご覧頂きありがとうございます^_^

高級感あふれるMM6 / Maison Margiela メゾンマルジェラのキャミワンピースのブラックになります。

シンプルなデザインでありながら、マルジェラらしい形になります。

色々なシーンで着用でき、シルエットも良いです^_^

購入場所 MM6 金沢店

特に目立つ傷や汚れはございません!

これからもたくさん着用して頂けます^_^

これからの季節にはピッタリなアイテムだと思います!

サイズ M

着丈75 身幅45

他にも沢山のジャンルの服を出品しております!

他商品とのおまとめ購入大歓迎です♬

コメント頂きましたらおまとめさせて頂きますのでお気軽にどうぞ^ - ^

よろしくお願いしますm(_ _)m

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エムエム6メゾンマルジェラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

