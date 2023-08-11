【オンラインショップ】 パデッド 新品未使用 テック ベルトバッグ カセット ショルダーバッグ

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イタリアのボッテガ・ヴェネタ 正規取扱店より購入しました
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素材
ディーゼルメンズボストンバッグ
ポリアミド 100%
MaisonMargiela Glam Slam グラムスラム ミディアム
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付属品
まぬ様専用 バレンシアガ BALENCIAGA ベルトバッグ
保存袋
レッドウィング レザー ショルダーバッグ カバン ブラウン
まおき様●PRADAプラダ●ビッグサイズショルダーバッグ●dj132
商品コード
機能的！FURLAフルラ✨肩がけショルダーバック ハンドバッグ2WAYブラック
679763VBO808803
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※商品に問題がある場合以外は、すり替え防止のため返品交換は承ることができません。
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新品未使用なので、1万円を超える値下げは考えておりません。イタリアのボッテガ・ヴェネタ 正規取扱店より購入しました国内定価より、割引でご紹介させていただきます！定価：¥187,000高さ：10 cm幅：19 cm奥行き： 5 cmカラー：ブラック素材ポリアミド 100%付属品保存袋商品コード679763VBO808803※商品に問題がある場合以外は、すり替え防止のため返品交換は承ることができません。