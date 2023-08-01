●日本正規品● ミナペルホネン　ショルダーバッグ　following day 　小 ショルダーバッグ

・ミナペルホネン ショルダーバッグ

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・カラー：ミント

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・２回ほど使用し、自宅保管していました。

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・上辺45cm 高さ26cm 持ち手76cm

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・表生地/麻100% 裏生地/綿100%

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刺繍部分/上糸:綿100% 下糸:ポリエステル100％

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・2022年５月、京都店で購入。

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・鳥と花 の2つのモチーフを組み合わせて描いた華やかな図案です。

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・中古品にご理解いただけるかたのご購入をお願いいたします。

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（以上）

商品の情報 ブランド ミナペルホネン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・ミナペルホネン ショルダーバッグ following day フォローウィングディ 小・カラー：ミント・２回ほど使用し、自宅保管していました。・上辺45cm 高さ26cm 持ち手76cm・表生地/麻100% 裏生地/綿100% 刺繍部分/上糸:綿100% 下糸:ポリエステル100％・2022年５月、京都店で購入。・鳥と花 の2つのモチーフを組み合わせて描いた華やかな図案です。・中古品にご理解いただけるかたのご購入をお願いいたします。（以上）

商品の情報 ブランド ミナペルホネン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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