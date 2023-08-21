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（訳ありセール 格安） Kobe Nike 4 コービー4 "Mambacita"ナイキ Protro スニーカー

商品の説明

Nike Kobe 4 Protro "Mambacita"
Nike Air Force 1 Mid 07 LX Pearl White
コービー4 プロトロ
HOKA ANACAPA LOW GTX アナカパロー　27.5cm

新品未使用品_NIKE AIR JORDAN3 ファイヤーレッド
SNKERSで購入致しました。
ナイキ エアモア アップテンポ96 デニム モアテン

HOKAONEONE TOR ULTRA HI 2 WP
▪︎サイズ　27.5㎝
アディダス　イージーブースト350 V2 コアブラックレッド
▪︎カラー　ホワイトxブラック
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▪︎状態　新品未使用
【本革モデル】adidas アディダス　スタンスミス　S80042 廃盤品
▪︎付属品　シューレース2色有り
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コービーの娘で"ジジ"の愛称で親しまれているジアンナに捧げた本作は、ホワイトベースのアッパーにブラックとギンガムチェックのアクセントを加えたディテール。ヒールにはジジの背番号「2」と彼女の名前が刻まれている。
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#KOBE
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#KOBE4
Air Force 1 Low 'Marble Swoosh'
#KOBE5
コンバース　CT70 (チャックテイラー)
#コービー4
ニューバランス Made in USA M1400NV
#バッシュ

4HUNNID THE FLAME BLOCK RUNNER YG nipsey

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

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Nike Kobe 4 Protro "Mambacita"コービー4 プロトロSNKERSで購入致しました。▪︎サイズ　27.5㎝▪︎カラー　ホワイトxブラック▪︎状態　新品未使用▪︎付属品　シューレース2色有りコービーの娘で"ジジ"の愛称で親しまれているジアンナに捧げた本作は、ホワイトベースのアッパーにブラックとギンガムチェックのアクセントを加えたディテール。ヒールにはジジの背番号「2」と彼女の名前が刻まれている。※大幅値下げ不可#NIKE#KOBE#KOBE4#KOBE5#コービー4#バッシュ

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商品のサイズ27.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

（訳ありセール 格安） Kobe Nike 4 コービー4 "Mambacita"ナイキ Protro スニーカー

50分钟前

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