激安店舗 期間限定値下げ！新品日本語説明書付きTECHART TZM-02 電子アダプター その他

■最新ロットの日本語説明書付き正規新品未使用 Techart tzm-02ライカMマウント → ニコンZマウントとなります!即日発送いたします!!

■返品、交換に関して 到着後、一ヶ月以内の初期不良は交換で対応いたします。

■ メーカー一年の自然故障付き、ご購入してから1年間いつ故障しても無料修理いたします。

■弊店はレンズアダプター専門で、取引履歴をチェックすればわかると思いますが、中古商品や一点だけの出品と違い、売り逃げは絶対いたしません。ちゃんと保証をいたします。

TECHART(テックアート) TZM-02は、ライカMマウントレンズをニコンZマウントのカメラでAF動作させる電子マウントアダプターです。AF駆動用モーターを搭載し、レンズ側のマウント面を自動で前後に動かしてピントを合わせます。前モデル(TZM-01)の改良版となる本製品は、モーターを4つ搭載した先進的な設計により、耐久性が向上し、AFの動作音を低減。

特長

・モーターを4つ搭載した新しい駆動ユニットを採用し、前モデルよりも高い耐久性と静粛性を実現

・MマウントのMFレンズでAF撮影が可能

・カメラケースに干渉しにくいリング状のスマートなデザイン

・本体部の設計と加工方法を見直すことで、より高い剛性と小型化を実現

・AF-S、AF-C、動画AF(AF-F含む)に対応

・瞳AFや顔検出AF、各種被写体検出AFに対応

・レンズの最短撮影距離を短縮可能(可動部分の繰り出し量:約4.5mm)

・USB DOCKからファームウェアアップデートが可能

・設定した焦点距離(20種)を、Exifデータに記録可能(レンズの焦点距離が変わる度に設定が必要)

・アダプター内部の植毛加工により内面反射を抑制

TZM-02は、他のマウントアダプターを組み合わせることで、M42・ニコンF・ヤシカコンタックスなどのMFレンズもAF化できます。お手持ちのレンズ資産をぜひ活かしてください。

※対応機種:NIKON Z 9、Z 7II、Z 6II、Z 7、Z 6、Z 5、Z fc、Z 50、Z 30などのニコンZマウントカメラ

発送方法:

匿名配送

発送時間:

入金後1日以内即発送させて頂きます

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 新品、未使用

