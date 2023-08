✔お取引を御希望の方はプロフィールをお読みください。

ダメージの記載方法、発送方法やその保証について記載しております。

プロフィールをお読みいただけなかった為に起きたトラブルに関しましては責任を負いかねますので、何卒よろしくお願いいたします。

✔If you do not fully understand the item description, please do not buy the item to avoid trouble.

▼ブランド▼

NSH N.S.H

▼アイテム▼

K10 10金

▼付属品▼

本体のみ

▼状態▼

4/10

現在11号程度に調整されていますが、

小さくしすぎているせいか画像7.8のようにズレています。

全体的に傷あり

裏側くすみ汚れ変色あり

全体的にダメージの見られるお品です。

中古品にご理解のない方は御遠慮下さいませ。

以下は公式サイト様よりお借りしています。

ピストルを向け合う描写を、RINGに落とし込んだ今回のデザイン。

「悪事をした者は必ず自分に帰って来る」と言う意味合いで形にしました。

またそこに配置された小さなダイヤカットは、一時だけの悪事で得られた小さな富を表現。

ピストル取っ手部分には、自分に打ち勝つ渦巻く葛藤をトライバルで表現。

RING内側には富をイナズマで彫り「富が稲妻の如く訪れるように」と願いを十字架で表現。

シリーズの中で最もインパクトが強い、今回のRINGは、シリーズ初のMiddle RING(中指)提案。

5つの天然Diamondを装着した豪華さも魅力の一つです。

■DIII

【⚠️】

✖️値下げ交渉、専用、お取り置き等

✖️商品の状態に関する事以外のご質問

✖️ゆうパケット、ゆうパック以外の配送方法交渉

↑上記に該当するコメントは削除させていただきます。

・発送方法がゆうパケットに設定されている商品につきましては紛失、事故保証がありません。

保証が必要な方は必ず購入前にコメントにてご相談ください。即購入の場合は保証は不要と判断し、そのまま発送致します。

・出品物の状態は「商品の状態」の設定を参考にして下さい。

・中古品の状態を過度に気にされる方はご購入を御遠慮下さい。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

