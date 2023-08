【SALE／37%OFF】 【新品・未開封】なにわ男子　ちびぬい　4人セット　初心LOVE アイドル

◉プロフィールをご覧の上、ご質問等なければ即購入OK

乃木坂 秋元真夏 生写真

◉バラ売りOK!別ページとおまとめOK!

【商品】

なにわ男子

初心LOVEバージョン

ちびぬい4人セット

定価¥2,500×4+らくらくメルカリ便¥750+手数料

◉2つ以上〜バラ売り可能

商品代+手数料+送料にてお譲り可能です。

★2つご希望の場合

送料¥520(¥450+クロネココンパクト専用箱代¥70)

★3つご希望の場合、ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットプラス)であれば同梱可能です。ただ、ぎゅっと詰め込みますのでご了承頂ける方のみ。

【状態】

新品・未開封

2023/3/22到着分となります。

購入期限ギリギリに西畑大吾くんのブログに掲載されたぬいが可愛くて咄嗟に全員分購入。結局そのあと担降りしてしまったのでお譲りさせて頂きます…!

購入時のまま暗所にて段ボール保管

元々のお顔に個体差があること、外袋の劣化(シールの粘稠性低下や歪み)についてご理解頂ける方のみでお願い致します。糸くずやちょっとした歪み等は個体差ですので、気にされる方はご遠慮ください。

【発送方法】

匿名配送致します。

但し、壊れ物ではありませんので最低限の梱包のみといたします。

※素人保管ですので初期キズや擦り傷など、神経質な方はお控えください。ご配送などの詳細はプロフィール参照。

人気グループ···なにわ男子

グッズ種類···ちびぬい

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

