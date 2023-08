式典の為に伊勢丹新宿店にて購入しました。

当時、定価で14万程でした。

結婚式等の機会でその後も5回程度着用していますがなかなか出番がなく、クリーニングに出して保管している事が多かったです。状態も綺麗です。

可愛らしいデザインです。短丈が流行っている今、使えるかと思いますので、気になる方がいらっしゃればお譲りします。購入の際の包の箱、予備のボタンもございます。ご検討下さい。

袖丈···長袖

着丈···ショート

商品の情報 商品のサイズ S ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

