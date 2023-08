☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆

Supreme Jean Paul Gaultier Tee L Tシャツ

▪️ブランド▪️

シュプリーム Supreme

▪️商品▪️

センター スモールボックスロゴ 半袖 Tシャツ

▪️サイズ表記▪️

L

▪️サイズ実寸(cm)▪️

・着丈77 (首リブ含む)

・身幅58

・肩幅48

・袖丈24

多少の誤差はお許しください。

▪️カラー▪️

青色 水色 / ブルー

▪️素材▪️

コットン 綿

▪️状態▪️

USED

全体的に使用感の少ない美品になります。

⚫︎ 注意事項

当店の商品は古着または新古品になりますので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控えください。

見る端末、写真撮影による色合いが実物と多少異なる場合がございます。

⚫︎発送について

ご購入の翌日、翌々日以内に発送させていただきます。

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。

ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。

⚫︎梱包について

コンパクトに圧縮して梱包いたしますので、畳みジワはご了承ください。

こちらにもオススメ商品を大量出品中です☺︎

Z119

カラー...ブルー

袖丈...半袖

柄・デザイン...無地

ネック...クルーネック

商品の情報 商品のサイズ L ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

☆閲覧いただいた皆様にお得な情報☆当店ではフォロワー様限定でお得な”割引”を実施中!!◎全商品、送料無料・即購入OKです!!◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、ご購入前に、お気軽にお尋ねください。⬇️タップすると商品一覧が見れます⬇️ #古着屋Wrappin ▪️ブランド▪️シュプリーム Supreme ▪️商品▪️センター スモールボックスロゴ 半袖 Tシャツ▪️サイズ表記▪️L▪️サイズ実寸(cm)▪️・着丈77 (首リブ含む)・身幅58・肩幅48・袖丈24多少の誤差はお許しください。▪️カラー▪️青色 水色 / ブルー▪️素材▪️コットン 綿▪️状態▪️USED全体的に使用感の少ない美品になります。⚫︎ 注意事項当店の商品は古着または新古品になりますので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控えください。見る端末、写真撮影による色合いが実物と多少異なる場合がございます。⚫︎発送についてご購入の翌日、翌々日以内に発送させていただきます。補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ゆうゆうメルカリ便⇄らくらくメルカリ便に変更させていただく場合がございます。⚫︎梱包についてコンパクトに圧縮して梱包いたしますので、畳みジワはご了承ください。こちらにもオススメ商品を大量出品中です☺︎#古着屋WrappinZ119カラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...無地ネック...クルーネック

