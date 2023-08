ご覧頂き本当にありがとうございます。

■■プロフィールを必ずご覧下さいませ■■

★送料無料サービス★

★1か月の長期動作補償サービス★

★アルコール除菌済み★

★クリーニングサービス★

★メンテナンスサービス★

★安心の保証付き発送★

★カメラ、レンズなどアルコール

除菌しながらクリーニングしており

液晶部分やレンズ部分などは

Canon ミラーレス

専用道具で丁寧に拭いております。

またラバー部分などはクリーニング後

専用の保護、ツヤ出しなどでメンテ

ナンスしておりますので安心して

清潔にお使い頂けます★

●おすすめポイント●

撮影回数6400回程度!

手ぶれ補正付き望遠!

超小型・超軽量!

女性やママにおすすめ!

スマホに転送可能!

●商品説明●

ニコンの大人気デジタル一眼レフで

ボディは軽量(475g)・コンパクトかつ

とてもキュートなデザインで

女性の方にとてもオススメです。

一眼レフは初めてという方でも

オートフォーカスモードや

8種類の多彩なシーンモードで

シャッターを切っていただければ

スキルがなくても最初から

キレイに撮影いただけます。

さらに今回は純正の標準レンズと

純正の手ぶれ補正付き望遠レンズを

お付けしますので普段使いから遠くの

被写体の撮影まで幅広く活躍してくれます!

さらにSDカードリーダーをお付け致しますので

スマホに撮影した画像をすぐにその場で

転送できます。

※ご購入後にiPhone用かAndroid用(Cタイプ)

どちらかお選び下さいませ。

●コンディション●

液晶に細かな小キズはありますが、全体的に

使用感なく、とてもキレイな状態を

キープしております。

レンズもキレイでカビやクモリなく

キレイに撮影できます。

動作もキビキビと絶好調です。

●付属品●

D40

元箱

取説

バッテリー

チャージャー

ストラップ

レンズ

(AF-S 18-55mm G II)

(Fキャップ、Rキャップ)

レンズ

(AF-S 55-200mm VR)

(F、Rキャップ、フード、プロテクター、ポーチ)

●おまけ●

カメラケース

新品エアブラシ

新品マイクロファイバークロス

新品クリーナー

SDカードリーダー

SDカード

(32GB)

最後までご覧頂きありがとうございました。

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ニコン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

