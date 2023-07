【メーカー】

JBL

【商品名】

コーン型ワイドレンジスピーカーユニット ペア

【型番】

D130

【スペック】

JBLの代表的な38cmコーン型ワイドレンジスピーカーユニット。

コーンには軽量タイプで浅型のコーン紙を使用しており、センターには中高域を受け持つアルミセンタードームを用いています。

ボイスコイルには直径10.2cmのアルミリボン線エッジワイズ巻大型ボイスコイルを採用しており、磁気回路にはアルニコVマグネットを用いた5.4kgの磁気回路を採用しています。

フレームにはアルミダイキャストフレームを採用しています。

型式38cmコーン型フルレンジユニット

許容入力60W(連続プログラム)

インピーダンス8Ω

指向性90゜

音圧レベル(新JIS)103dB(1kHz)

ボイスコイル径10.2cm

マグネットアセンブリー重量5.4kg

磁束密度12,000gauss

推奨エンクロージャー内容積114L~338L

奥行143mm

【詳細】

破れ、剥げや錆、取れきれない汚れあります。

状態はお写真でご確認ください。

※環境が整っていない為、動作確認できておりません。※

専門知識がない為、詳細はわかりかねます。

お写真にてご判断お願いいたします。

お譲り品の為、購入時期や使用状況等不明です。

上記、ご理解ご了承の上ご検討お願いいたします。

お写真にあるものが全てです。

【S526】

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

