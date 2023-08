とっておきし福袋 Tak DC Gold Top AGED EPIPHONE custom エレキギター

*購入前に必ずプロフィールを一読お願い致します。

読まれていないと判断した場合、取引をキャンセルさせていただきます。

B’z 松本孝弘さんのシグネチャーモデルEPIPHONEのTak DCをカスタムした物になります。

カスタムの内容は、ボディをリフィニッシュ後エイジド加工、ヘッドをGibsonヘッド風に加工、ヘッドにもエイジド加工をしています。

ペグをGibson純正に交換、テールピースをアルミ製に交換、配線類を交換、オレンジドロップを付け、音の抜けを良くしています。

ピックアップは純正のGibson バーストバッカーです。

付属品は非純正のハードケースのみになります。

あまり手放したくないギターなので、値下げは全く考えていません。

よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド エピフォン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

