新作揃え ケイトスペード　ノットラージショルダーバッグ ハンドバッグ

誕生日にもらったものですが好みではないのでどなたか使っていただければと思います。

美品★ ヴァレンティノ ロックスタッズ キャンディ 黒 2way VLTN



PRADA プラダ サフィアーノ バッグ

素材

美品 CELINE トラペーズ

牛革、ペブルレザー

濱野バック 美品



★かずし様★

仕様

ルイ•ヴィトン/イカール(ビジネス キャリーオンバッグ /ショルダーバッグ)

ペブルレザー

極美品 PRADA プラダ バッグ ショルダーセット

フェイクマイクロスエードライニング

ミナペルホネン オーダーエッグバック

ピンマウントロゴ

IACUCCI イアクッチ GHIBLI 本革 0401

マグネットクロージャーのショルダーバッグ

極美品！ステラマッカートニー ファラベラミニ

内側：ファスナーポケット

ルイヴィトン スピーディ30 モノグラム

内側：スナップタブ付きスリップポケット

GUESS トートバック

内側：中央ファスナー式コンパートメント

ルイ・ヴィトン Louis Vuitton トートバッグ ダミエ 【中古】

収納可能：iphone, ラージコンチネンタルウォレット, ipad, 13インチラップトップ, A4ファイル

【極美品】バック ARTS&SCIENCE School bag S



新色 LOUIS VUITTON ルイヴィトン スピーディ・バンドリエール 20



土屋鞄 ハンドバッグ オールレザー オレンジ

採寸サイズ

ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ 美品

高さ26.5cm 最大幅31.5cm 最少幅29.5cm 底マチ18cm 持ち手長さ60cm 持ち手幅2.3cm

HEREU（ヘリュー）バック



YUKIKO HANAI、本革カットワークトートハンドバッグ



定価5万位 マイケルコース 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ

#ケイトスペード

本革 キューブバッグ ピコタンロック風

#ショルダーバッグ

ビルス様専用

#未使用

エルメス HERMES ボリード 31 ゴールド ゴールド金具

#レディースバッグ

商品の情報 ブランド ケイト 商品の状態 新品、未使用

誕生日にもらったものですが好みではないのでどなたか使っていただければと思います。素材牛革、ペブルレザー仕様ペブルレザーフェイクマイクロスエードライニングピンマウントロゴマグネットクロージャーのショルダーバッグ内側：ファスナーポケット内側：スナップタブ付きスリップポケット内側：中央ファスナー式コンパートメント収納可能：iphone, ラージコンチネンタルウォレット, ipad, 13インチラップトップ, A4ファイル採寸サイズ高さ26.5cm 最大幅31.5cm 最少幅29.5cm 底マチ18cm 持ち手長さ60cm 持ち手幅2.3cm#ケイトスペード#ショルダーバッグ#未使用#レディースバッグ

商品の情報 ブランド ケイト 商品の状態 新品、未使用

プラダ ナイロン＆レザー 2WAYバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ 黒ハンドバッグ CELINE タイ【お買い得】FENDI ハンドバッグ マンマバケットズッカ柄 ブラウン【お値下げ】ゴールデングース バッグコーチ COACH ハンドバッグ drifter 黒 57120