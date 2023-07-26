最大の割引 HP pavilion 15-cu0004TU ノートPC

HP pavilion 15-cu0000シリーズ

【ジャンク品】レッツノート CF-SZ6EDLQR【非純正充電アダプタ付き】

スタンダードプラスモデル ロイヤルブルー

MacBook Air M1 8GB 256GB シルバー 13インチ

15.6インチ

HP EliteBook x360 1030 G3 | 第8世代Core i5



✨win11✨HP ProBook 4540S✨i5✨メモリ8GB✨高速SSD✨

OS:Windows10 Home

83【東芝⭐️ＳＳＤ２５６ＧＢ＆メモリ８ＧＢ⭐️】即使用ノートパソコン

Windows11対応モデル

【最終価格】LIFEBOOK UH75/B3 13.3/i5-8550/軽量



新品 Office HP ノートパソコン Ryzen5 15s-eq3026AU

CPU:インテルCore i5-8250U

Panasonic Lets note レッツノート CF-LV7 office

メモリ:8GB

HP ノートPC 美品 15.6インチ

ストレージ:128GB(M.2),1TB(HDDからSSDに交換済み)

SIMフリーSurfaceGo 8GB Office2021付き



Thinkpad L390 ☘Corei3第8世代☘爆速SSD搭載☘メモリ8GB

マウス、AC合わせてとなります。

Dell Corei5 gen10 Ram16/SSD512Gb オフィス付き

外箱はありません。

ノート ゲーミングPC 本体 i5 level イイヤマ

外箱無しで保管していたため、表面に少し傷があります。キーボードにはほぼ傷はありません。

MACBOOK Air ,Windows10&office 2021美品16gb

目立った汚れもありません。

【ジャンク品】APPLE MacBook Pro 17インチモデル

少しとはいえ傷がついていますので、ご了承の上ご購入をお願いします。

商品の情報 ブランド エイチピー 商品の状態 やや傷や汚れあり

HP pavilion 15-cu0000シリーズスタンダードプラスモデル ロイヤルブルー15.6インチOS:Windows10 HomeWindows11対応モデルCPU:インテルCore i5-8250Uメモリ:8GBストレージ:128GB(M.2),1TB(HDDからSSDに交換済み)マウス、AC合わせてとなります。外箱はありません。外箱無しで保管していたため、表面に少し傷があります。キーボードにはほぼ傷はありません。目立った汚れもありません。少しとはいえ傷がついていますので、ご了承の上ご購入をお願いします。

商品の情報 ブランド エイチピー 商品の状態 やや傷や汚れあり

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