が大特価！ pier39 在原みゆ紀着用　daiwa DOWN ダイワピアM VEST ベスト

在原みゆ紀さんも着用されていたdaiwa pier39のダウンベストです。自分自身にあまりサイズが合わなかったため出品いたしますが、一般的にはゴールデンサイズだと思われます。着用回数は5回です。値下げ交渉承ります。冬シーズンに近づくにつれて値上げを考えていますので、お早めにご検討宜しくお願いします。

カラー···グリーン

柄・デザイン···無地

季節感···春、秋、冬

sunsea allege soshiotsuki dairiku ourlegacy namacheco kudos kolor sacai daiwa pier39 ttt_msw maison malgiera marni N.HOLLYWOOD sugerhill yoke stein comoli auralee graphpaper jieda gucci beautiful people

littlebig lidnm wym graphpaper jieda oamc irenisa blurhms masu toga sacai supreme randy adrer supreme soerte stussy dime

interim 3MAN saby masu yohjiyamamoto isseimiyake

ennoy creek etavirp

MYLOADSARELIGHT

mercedes anchor inc

700fill

harlay davidson

minnano

creek

creek angler's device

creek anglers device

SO SHOP & HOSTEL NAKAMEGURO

noroll

paletown

unslacks

seesee

S.F.C

prada

celine

gucci

stripes for creative xlarge jeep the north face

ryo takashima sublations 1ldk stussy huf

arc'teryx stone island everyone

在原みゆ紀 柴田ひかり

ennoy

mont-bell

tetora

ダイワピア

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダイワピアサーティンナイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

