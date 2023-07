【★超目玉】 MAX AIR 2 アトモス 新品 28.5cm ATMOS QS LIGHT スニーカー

AirMax2 Light Atmos

型番: CJ6200-001/BV7406-001

AIR MAX 2 LIGHT QS ATMOS 28.5cm 新品 アトモス の新品未使用品になります。

atmos × NIKE AIR MAX 2 LIGHT QS

adidas YEEZY FOAM RUNNER SAND

アトモス × ナイキ エア マックス2 ライト QS

サイズ:28.5cm(US10.5)

付属品:箱、替えヒモ×2色、黒タグ、トートバック

NIKE AIR MAX 2 LIGHTの誕生25周年を記念して発売されたatmos別注のスニーカー。

コンビニ/ATM支払いの場合は購入から2時間以内にお支払いいただける方のみでお願いします。

値下げ価格交渉はお断りしますのでご遠慮ください。

発売当時アトモスオンライン購入品ですので製品の特性上、商品・外箱の状態(つぶれ・凹み等)・製造時からの初期の色むら・縫製の状態・接着剤のはみ出しや個別箇所への付着・経年変化や経年劣化…などある場合がございますのでご了承いただける方のみご購入ください。

細かい点を気になさる方・神経質な方のご入札はご遠慮ください。

すり替え・差し替え防止の為、ご購入後の返品・返金・交換 等は不可です。

スニーカー型...ローカット(Low)

シーン...ランニング/トレーニング

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

