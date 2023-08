激安超安値 xf FUJIFILM 60mm macro r f2.4 レンズ(ズーム)

防湿庫整理のため出品いたしました。

xpro3で使用。

屋内撮影のみ2.3回使用し、

防湿庫(湿度設定20〜30%)で保管しておりました。

通常使用に伴うスレ、小ゴミ(LEDライトで照らして確認、ほぼ混入なし)はございますが、

全体としてコンディション良好です。

お送りする商品は写真のものが全てになります。

→レンズ、フィルター、レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ(社外品)

マウント···Xマウント系

フルサイズ対応···フルサイズ不可

焦点距離(テレ側)···70mm~100mm未満

開放F値···2.0~2.5未満

ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

防湿庫整理のため出品いたしました。xpro3で使用。屋内撮影のみ2.3回使用し、防湿庫(湿度設定20〜30%)で保管しておりました。通常使用に伴うスレ、小ゴミ(LEDライトで照らして確認、ほぼ混入なし)はございますが、全体としてコンディション良好です。お送りする商品は写真のものが全てになります。→レンズ、フィルター、レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ(社外品)マウント···Xマウント系フルサイズ対応···フルサイズ不可焦点距離(テレ側)···70mm~100mm未満開放F値···2.0~2.5未満ご検討よろしくお願いいたします。

