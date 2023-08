♦️ 1点モノ、早い者勝ち

♦️交渉中でも即購入大丈夫です

♦️フォロー割、まとめ割実施中(プロフィールへ)

♦️匿名配送で翌日に発送

♦️サイズ: USA XL 表記 日本メンズXL〜2XL程度

注意‼️サイズで失敗しない為、サイズ表記だけでなく必ず採寸サイズのご確認お願い致します‼️

採寸サイズ(単位:cm) 平置きにて

身幅:65

着丈:72

肩幅:50

袖丈:68

※着丈サイズは襟は含みません。

※誤差はご了承ください。

❤️カラー ブラック、黒

❤️状態 目立つダメージや汚れなく使用感少なめの美品です。

似たサイズの商品一覧はこちら

#古着屋アルル、メンズXL以上

#古着屋アルル、ノースフェイス

#古着屋アルル商品一覧

❤️商品説明

大人気、THE NORTH FACE の薄手マウンテンパーカー、ナイロンジャケットです。USA規格です。

春夏や秋に是非オススメのジャケットです。

薄手タイプでコンパクトに畳んで持ち歩きにも。

朝晩の寒さ対策や、夏は軽めの登山や冷房対策にもオススメです!

❤️ポイント

ハーフジップ

フロントとバックの2箇所にワンポイントロゴ入り

フロントのポケットあり

自宅でも洗濯可能です。一年を通して沢山着て頂けます。

街使いできるデザイン性とアウトドアでも活躍する機能性を兼ね備えた、汎用性に優れたモデルが魅力です。

軽めの登山やトレッキング、アウトドアやハイキング、タウンユースまで幅広く活躍してくれるジャケットです。

注意‼️発送はゆうパケットポスト(圧縮の場合あり)予定しております。

ポストに入らない場合はらくらくメルカリ便に変更になります。

古着 USED ナイロンジャケット ウィンドブレーカー コンパクトジャケット

No.S23-0426-3-445.5

カラー···ブラック

柄・デザイン···その他

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

♦️ 1点モノ、早い者勝ち♦️交渉中でも即購入大丈夫です♦️フォロー割、まとめ割実施中(プロフィールへ)♦️匿名配送で翌日に発送 ♦️サイズ: USA XL 表記 日本メンズXL〜2XL程度 注意‼️サイズで失敗しない為、サイズ表記だけでなく必ず採寸サイズのご確認お願い致します‼️採寸サイズ(単位:cm) 平置きにて身幅:65着丈:72肩幅:50袖丈:68※着丈サイズは襟は含みません。※誤差はご了承ください。❤️カラー ブラック、黒❤️状態 目立つダメージや汚れなく使用感少なめの美品です。似たサイズの商品一覧はこちら#古着屋アルル、メンズXL以上#古着屋アルル、ノースフェイス#古着屋アルル商品一覧❤️商品説明 大人気、THE NORTH FACE の薄手マウンテンパーカー、ナイロンジャケットです。USA規格です。春夏や秋に是非オススメのジャケットです。薄手タイプでコンパクトに畳んで持ち歩きにも。朝晩の寒さ対策や、夏は軽めの登山や冷房対策にもオススメです!❤️ポイントハーフジップフロントとバックの2箇所にワンポイントロゴ入りフロントのポケットあり自宅でも洗濯可能です。一年を通して沢山着て頂けます。街使いできるデザイン性とアウトドアでも活躍する機能性を兼ね備えた、汎用性に優れたモデルが魅力です。軽めの登山やトレッキング、アウトドアやハイキング、タウンユースまで幅広く活躍してくれるジャケットです。注意‼️発送はゆうパケットポスト(圧縮の場合あり)予定しております。ポストに入らない場合はらくらくメルカリ便に変更になります。古着 USED ナイロンジャケット ウィンドブレーカー コンパクトジャケットNo.S23-0426-3-445.5カラー···ブラック柄・デザイン···その他フード···フードあり(取外し不可)季節感···春、夏、秋

