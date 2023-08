【激安大特価！】 ライト オブ アシュタール　レッドアンダラ ネックレス

Light of Ashtar

未使用 ラマスコット 淡水パール サンゴメノウ 真珠 パール ロング ネックレス

ライト オブ アシュタール

blusht33様専用 ENEY シルバー925チェーン

アシュタールの光

ROCCA ロッカ K18PGペンダント ダイヤモンド(ブラウン)

山口 洋子さん

ティファニー SV925 オープンハート ペンダント/ネックレス[g72-79]



しんじ様専用 k18ネックレス ベネチアンチェーン 0.9㎜幅 18金 18k

ペンダントトップ

エルアンドコー K10 カラーストーン ネックレス ライトアメジスト パープル



オーロラ花珠 7,5mmx8,0mm SET

【クリスタル】

保管品 ロイヤルオーダー デミクラウン シルバー リング 最終値下げ

レッドアンダラ

専用ですガブリエラアルティガスBABYゴールドロングネックレス



18金 K18 4℃ メレ付ネックレス 1.7g 43cm X479

【タイトル】

WGターコイズダイヤペンダントトップ

ハイヤー ハート コーリング

⭐︎極美品⭐︎ ティファニー アクアマリン バイザヤード ピアス シルバー

higher heart calling✨

美品【箱付】K18ピンクゴールド ネックレス



なっつ様☆TIFFANY&Co.ティファニー エターナルサークルペンダントトップ

『ハイヤーセルフが呼んでいる』

031091 1点限定 希少✨チベット天眼石バジュラ五鈷杵ネックレス 鳴ります



エルメス Hermès ドッグホイッスル ネックレス 犬笛 超音波ホイッスル



pt900 プラチナ 天然翡翠ダイヤモンドペンダントトップ鑑別書付

【サイズ】

美品 ティファニー(TIFFANY&Co.)シグネチャー ネックレスとイヤリング



ココシュニック スライドチェーン 中空アーチ ネックレス

クリスタルのみ

K18イエローゴールド/PT950の女神「ビスマルクチェーン」ネックレス!

縦 : 約2.7cm

天然琥珀ネックレス18金

横 : 約1.5cm

【美品】ルイヴィトン M61083 エセンシャル V ネックレス ゴールド



ティファニー オープンハート ネックレス トップ3セット 付属品付き

総幅

ブルガリ BVLGARI ルチアパール ダイヤ ネックレス

縦 : 約5.5cm

淡水ブラックパール パール silver ロング ネックレス 83cm

横 : 約1.8cm

[美品] k18 ダイヤモンドネックレス 0.1ct



CHANEL 02A ボックス パール ロングネックレス【ME1088EbST】



高品質.18K本物の愛のネックレス鎖骨チェーンシンプルなペンダント 126

レインボーエンジェルズにて購入。

ANNA SUI★ネックレス



ミキモト あこや真珠 パール ネックレス ブローチ

ゴールドワイヤー : 18kgt

ひーちゃん様セット18金ベネチアンネックレス 0.9g45㎝Z181

刻印も入っています。

【1.00ct】イエローダイヤ ネックレスK18 円型 モチーフ ペンダント



K18 シトリン ペンダントトップ ネックレストップ ゴールド 匿名配送

ネックレスチェーンは付きません。

セリーヌ ブレスレット『緊急お値下げ』



アコヤ真珠ネックレス アコヤパール あこや真珠 ロングネックレス



天然石トルマリン 二連ネックレス

見ているだけで幸せ♥

(E6-172) Pt850喜平ネックレス ホールマーク850 プラチナ

天然のアンダラはパワフルなだけではなく

純金 ネックレス

魂を引き上げてくれる力を持つとも

ete エテ ムーン ネックレス K10 イエローゴールド クリーニング済み

いわれています。

Vivienne Westwood ゴールドネックレス ゴールドネックレス



K18PG 誕生石付 クラウンベビーリング ピンクゴールド

天然なので

K18 18金 チェーン ゴールドネックレス

希少価値も高いです✨

シェルクロスペンダント



復縁 安定した男女関係、結婚生活 一緒にいるとリラックスできる女性

シャスタの地中深いところで

エルセラーン クリスタルネックレス

採取されたアースレッドクリスタル。

kimono様専用⇆糸魚川の翡翠勾玉!?

レッドアンダラの魅力に惹かれ

PT ブルートパーズペンダントネックレス

ハイヤーセルフに呼ばれている感覚で

鬼滅の刃 THE KISS 煉獄杏寿郎 ネックレス

購入しました。

DIOR ネックレス 値下げしました!



【世界三大希少石★ピリリと輝くネオンブルー!】パライバトルマリン ネックレス



090)極美、天然黒蝶真珠、タヒチ色 85cm南洋天然パールロングネックレス、

何度か、身に付けたことがあるくらいで

ROYAL ORDER シルバーネックレス 40cm

あとは、コレクションとして

本日のみ♥サマンサティアラ k18イニシャル「N」ネックレス

ディスプレイで飾っていた美品です✨

ヴィンテージティファニー TRY GOD ネックレス



プラチナダイヤモンドネックレス クレサンベール



天然石 スタールビー ペンダントトップ (LL)

とても高価で魅力のあるクリスタル

☆彡ペンダント用にも!18金スクリュー45cmネックレス

手が届かなくて、諦めていた方や

AHKAH シリウスノエルネックレス

ときめいた方にも受け取って頂けると

プラチナダイヤモンド0.51ct馬蹄・蹄ネックレス

嬉しいです✨

ティファニー トリニティリング 3連 廃盤 オールド 11号



残り数点 ダイヤモンド プラチナ ネックレス 0.9ct pt999 レディース



ラブラドライトクロスネックレス

画像は光の加減で、実際のクリスタル

『エレメンタルの輝き 幸運の神秘のサンクチュアリ』ネックレス

多少色味が異なって見える場合がありますことを

ティファニー ヴィンテージ レター イニシャル K ネックレス k18 750

ご了承ください。

HERMES 新品未使用 レザーブレスレット グレナン H エルメス



ここあ様 専用ページ



AHKAH アーカー トレスダイヤネックレス K18

ホワイトセイジの煙にて

★お値下げ 貴重 ジョージジェンセン リング ★

クリアリング、浄化しております。

BELLESIOLA ダイヤネックレス agete



スワロフスキー スワン ネックレス(ピンク)

丁寧に包装して

マザーオブパール シルバーカラー ロングネックレス

お手元に発送させて頂きます。

【美品】コレットマルーフcolette malouf バタフライポニー メタル



ベリテ VERITE K18WG ダイヤモンド ネックレス H&C



美品✨ディオール CD アクセサリー ネックレス ツイスト ゴールド

【アシュタールジュエリー】

モニッケンダム ダイヤモンド ネックレス チューダーローズ 定価60万



【新品】K18YG ダイヤモンド ネックレス/ペンダント[i3-1]

アシュタールジュエリーは、

K18WG グロッシュラーガーネット ペンダントネックレス

クリスタルひとつひとつが放つ唯一無二の光を

ティファニー Tiffany リボン ネックレス

最大限に活かしてつくられた1点ものの

vendome aoyama アクアマリン お値段安くします

ジュエリーです。

⭐美品⭐18金 ベビーパールネックレス

クリスタルが放つ光は、私たち一人一人が

極美品 TASAKI田崎真珠 ❣️極上大珠マベパール 14.0mm珠 ネックレス

持っている、尊い魂の光を思い出させます。

700)あこや天然パールネックレス、ホワイト、5〜10mm前後、手編み

あなたが内なる光を思い出したとき、

ラピスラズリ マーキスカット ネックレス イヤリング セット 18666314

本来の自分に目醒め、人生が大きく動き出していくことでしょう。

エテ ete K18 ダイヤ 三粒ネックレス



Tiffany & Co. ティファニー ダブルハート ブルー ネックレス



あこや真珠ネックレス(ナチュラルグレー)9.0-9.5㎜ 真珠科学研究所鑑別書付

【クリスタル☆メッセージ】

週末値下げ✨オススメ✨上品✨プラチナダイヤモンドネックレス



Kenneth JAY Lane ネックレス

アンダラクリスタルのなかでも

ヴィンテージ 約50本天然石ビーズ系ネックレスまとめ売りシルバー刻印含む

純粋なレッドカラー。

K18イエローゴールドネックレス(45cm)

美しく透明な赤色でありながらも

最終価格!K18PGピンクトルマリンペンダント

情熱的な印象を与える赤色です。

0.298ct 3EX H&C 1粒ダイヤネックレス FLAGS

また、聖なる智慧と神聖さをあらわし

【3194】 希少 ジョージジェンセン ムーンライト グレープ ネックレス

第1チャクラをサポートしながら自己実現に向けての移行と具現化をサポートしてくれるカラーです。今、実現したい夢がある方や実行に移したい方

スタージュエリー ラリマー oceanic K10ネックレス

行動力を必要とする方におすすめの

PT850 PT950 天然 ダイヤ 0.20ct スライド ロング ネックレス

アンダラクリスタルです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Light of Ashtarライト オブ アシュタールアシュタールの光山口 洋子さんペンダントトップ【クリスタル】レッドアンダラ【タイトル】ハイヤー ハート コーリングhigher heart calling✨『ハイヤーセルフが呼んでいる』【サイズ】クリスタルのみ縦 : 約2.7cm横 : 約1.5cm総幅縦 : 約5.5cm横 : 約1.8cmレインボーエンジェルズにて購入。ゴールドワイヤー : 18kgt刻印も入っています。ネックレスチェーンは付きません。見ているだけで幸せ♥天然のアンダラはパワフルなだけではなく魂を引き上げてくれる力を持つともいわれています。天然なので希少価値も高いです✨シャスタの地中深いところで採取されたアースレッドクリスタル。レッドアンダラの魅力に惹かれハイヤーセルフに呼ばれている感覚で購入しました。何度か、身に付けたことがあるくらいであとは、コレクションとしてディスプレイで飾っていた美品です✨とても高価で魅力のあるクリスタル手が届かなくて、諦めていた方やときめいた方にも受け取って頂けると嬉しいです✨画像は光の加減で、実際のクリスタル多少色味が異なって見える場合がありますことをご了承ください。ホワイトセイジの煙にてクリアリング、浄化しております。丁寧に包装してお手元に発送させて頂きます。【アシュタールジュエリー】アシュタールジュエリーは、クリスタルひとつひとつが放つ唯一無二の光を最大限に活かしてつくられた1点もののジュエリーです。クリスタルが放つ光は、私たち一人一人が持っている、尊い魂の光を思い出させます。あなたが内なる光を思い出したとき、本来の自分に目醒め、人生が大きく動き出していくことでしょう。【クリスタル☆メッセージ】アンダラクリスタルのなかでも純粋なレッドカラー。美しく透明な赤色でありながらも情熱的な印象を与える赤色です。また、聖なる智慧と神聖さをあらわし第1チャクラをサポートしながら自己実現に向けての移行と具現化をサポートしてくれるカラーです。今、実現したい夢がある方や実行に移したい方行動力を必要とする方におすすめのアンダラクリスタルです。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

送料込★即購入可★匿名配送★形状記憶ボールチェーン★K18WG★ホワイトゴールド【J66】フェティッシュ ズニ族 ネックレス US買付【ete】K18 ダイヤモンド ネックレス「ブライト」0.06美品❣️天然A貨翡翠 レア精緻の龍飛鳳舞手彫りペンダント 鑑定書付きk18 18K ネックレス 18金 刻印 ブルートパーズ ロンドンブルートパーズ超大粒 超綺麗(^^)1.556ct ptダイヤ ペンダント!カルティエ チェーンネックレス ホワイトゴールド値下げ