商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド サロモン 商品の状態 やや傷や汚れあり

SALOMON XT-6 サロモン ファントムサイズ:27.5cmカラー:ブラック状態はお写真をご参照ください。10回ほど履きましたが概ね美品かと思います。オリジナルの上に別のインソールを入れていたの綺麗です。付属品完備。履きやすさは最高峰かと思います。メインカラー···ブラックスニーカー型···ローカット(Low)シーン···ランニング/トレーニング

