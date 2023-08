アレキサンダーマックイーンのパイソンファー2WAYチェーンミニショルダーになります!

【仕入れ先】

東証プライム所属法人ブランドオークション

【商品名】

ALEXANDER McQUEEN アレキサンダーマックイーン パイソン ファー 2WAY ハンドバッグ チェーン

【型番】

544483

【シリアル】

361603

【サイズ】

横約20×縦約20×幅約11cm

【ハンドル・ショルダー】

ハンドル/約31cm

ショルダー/約130cm

【素材】

パイソンレザー×ファー×金属素材

【カラー】

ベージュ系×グレー

商品仕様

【外側】

フラップ開閉

両サイドジップ

ショルダー着脱可能

【内側】

フリーポケット1

【付属品】

本体のみ

商品状態

【状態外側】

B+/全体若干の薄汚れ、ファーの型崩れ、

パイソン複数個所逆立ち、若干の型崩れ、サイドジッププルとストラップカン金具擦れがあります

【状態内側】

B/フラップ裏に擦れ若干のコバヒビ、全体若干の擦れ薄汚れがあります

発送

日本郵便

ヤマト

いずれか

※値下げについて

送料込み手数料10%ですので大幅なお値下げはお受けできません

既に値下げしている物もございますので値下げ自体お受けできない場合があります

数多く出品しておりますので、

お受けできない場合返信は致しませんのでご了承くださいませ

当方ランク基準

当方の主観になりますが一般的な感覚でランク付けしております

【S・SA】新品または未使用品、未使用に近い微小な使用感のお品物

【A】使用感が少ない綺麗なお品物

【AB】若干の使用感がみられる良好なお品物

【B】日常的な使用が見られる一般的な使用感のお品物

【BC】日常的な使用によるダメージがあり汚れや擦れが目立つお品物

【C】日常的な使用によるダメージがあり汚れや擦れが目立つお品物

ランクは目安となります

商品の情報 ブランド アレキサンダーマックイーン 商品の状態 やや傷や汚れあり

