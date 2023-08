人気満点 キヤノン 【美品】❤️Canon EF USM 28-105mmF3.5-4.5 レンズ(ズーム)

❤️商品名:中古:美品 Canon キヤノン EF 28-105mm F3.5-4.5 USM

クラス最小・最軽量を誇る常用ズーム。

多群ズーム方式の採用で、コンパクト化と同時に全域で優れた描写力を発揮する。

駆動系にはUSMを搭載し、静粛・高速AFとフルタイムマニュアル フォーカスを実現。

ズーム域で繰り出し量が変化する2群インナーフォーカスにより、

最短撮影距離は全焦点域で0.5m。2段階繰り出し式で、

内蔵ストロボ光のケラレ防止と全長の短縮化を実現している。

※メーカー希望小売価格(販売時価格):57,200円(税込)

おすすめポイント

●フルサイズ対応レンズ

●近距離から中距離までこのレンズ1本でカバーできる便利

●広角から望遠でどんなシーンでも活躍する万能レンズ

●コンパクトで持ち運びが簡単

●高性能USM搭載により被写体に素早くピントが合いシャッターチャンスを逃しません

●スポーツ観戦や運動会、イベントの撮影などさまざまな場面で大活躍

・レンズタイプ:標準ズーム

・焦点距離:28~105mm

・最大径x長さ:72x75mm

・重量:375g

・対応マウント:キヤノンEFマウント系

・フルサイズ対応:○

❤️初期不良100%返金対応

※商品到着後5日以内にコメントにて、ご連絡ください。丁寧に対応致します。

※カメラボディ、レンズは勿論のこと、付属品全てを

丁寧にアルコールにて清掃後、動作確認も一通りしております。

【外観および商品状態】

・美品な状態なので、目立つ傷、汚れはございません。

・レンズの傷、カビ、くもり等はございません。

※細心の注意を払い、丁寧に梱包するようにいたします。

【動作】

・動作確認済、問題ありません。

【商品内容】

・レンズ本体

・レンズ前後キャップ

●万が一、動作不良、撮影が出来ない等の重大な欠陥があった場合は、

到着後5日以内にご連絡いただいた後に送料着払いでご返品いただき

商品の欠陥確認後に返金いたしますのでご安心ください。

【発送】 ご注文後、当日もしくは翌日までにクロネコヤマト宅急便にて、発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

