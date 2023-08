【 開梱 設置?無料 】 Supreme Piping Crewneck Black 2019AW M スウェット

Supreme Piping Crewneck Black 2019AW M

シュプリーム パイピング クルーネック "Black”

オンライン購入

シュプリーム黒 スウェット 美品1回着用

個人情報切り取った納品書付き

【注意事項】

・検品はしていますが万が、見落としがあった場合、商品説明に不備があった場合にも返品返金対応は一切いたしません。

・出品している商品はパソコン環境によっては、掲載の写真と実際の商品の色が若干異なる事があります。ご理解ください。

・本業の傍らなので連絡・発送が遅れる場合もあります

・迷惑なので値引き交渉しないでください。(送料、価格に関しての質問には答えません。即ブロックいたします。)

・24時間以内に支払い完了できる方のみご購入願いします。

いかなる場合にも早い者勝ちです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 未使用に近い

