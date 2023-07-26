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新品 prodigy プロディジー　バンドTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

prodigyのTシャツです。
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着用感もほとんど無く、美品ですのでまだまだこれから着用いただけます。
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商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態目立った傷や汚れなし

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prodigyのTシャツです。フロントとバックの大判プリントがインパクト大です、タグがカットされていますので実寸を参考にしてください。肩幅　52cm身幅　53cm着丈　75cm着用感もほとんど無く、美品ですのでまだまだこれから着用いただけます。alice in chains アリスインチェインズnirvana ニルバーナ HOLE soundgarden サウンドガーデンstone temple pilotspearljam パールジャムred hot chili peppers レッチリflaminglips フレイミングリップスbuttholesurfers バットホールpixies ピクシーズprodigyaphex twinstone rosesoasisnofxbad relgionlagwagonoffspringepitaphSUBPOPhusker duHI-standard ハイスタgreenday グリーンデイmetallica メタリカ slayer スレイヤーanthrax アンスラックスPANTERA パンテラkorn コーンtoolslipknot スリップノットMarilyn Manson マリリンマンソンNINnine inch nails ナインインチネイルズnatural born killers fight clubseven セブンバンドTシャツハードコアロックTシャツムービーTシャツレア90S ビンテージヴィンテージ

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新品 prodigy プロディジー　バンドTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

11分钟前

新品 prodigy プロディジー　バンドTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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