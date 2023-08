新品 prodigy プロディジー　バンドTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

prodigyのTシャツです。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

prodigyのTシャツです。フロントとバックの大判プリントがインパクト大です、タグがカットされていますので実寸を参考にしてください。肩幅 52cm身幅 53cm着丈 75cm着用感もほとんど無く、美品ですのでまだまだこれから着用いただけます。alice in chains アリスインチェインズnirvana ニルバーナ HOLE soundgarden サウンドガーデンstone temple pilotspearljam パールジャムred hot chili peppers レッチリflaminglips フレイミングリップスbuttholesurfers バットホールpixies ピクシーズprodigyaphex twinstone rosesoasisnofxbad relgionlagwagonoffspringepitaphSUBPOPhusker duHI-standard ハイスタgreenday グリーンデイmetallica メタリカ slayer スレイヤーanthrax アンスラックスPANTERA パンテラkorn コーンtoolslipknot スリップノットMarilyn Manson マリリンマンソンNINnine inch nails ナインインチネイルズnatural born killers fight clubseven セブンバンドTシャツハードコアロックTシャツムービーTシャツレア90S ビンテージヴィンテージ

