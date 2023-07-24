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人気モデル/シリーズ···LOUIS VUITTON
●エルメス 黒 トロカホリゾンタル PM トートバッグ
ネヴァーフルMM 旧タイプ
新品未使用品 コーチ COACH 馬車トートバッグ アウトレット品 ローズピンク
【美品】HERMES エルメス トートバッグ エールライン MM キャンバス
数年前に購入。
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紐が切れてゴールドの金具がないです。
JIBファスナートートバッグ
内側のビニールが少しはがれてます。
★タグ付き新品★エルベシャプリエ 701B 限定 プリュネル シルバー ブラン
内側汚れあり。(写真でご確認ください)
enebeyc エネベイク 2face刺繍ビッグキャンバストートバッグ2023
新しいバックを購入したため出品いたします。
た一たん様 専用
期間限定出品 新品 エルベシャプリエ 神戸限定 701CB Sサイズ
▶中古品となりますので、ご理解の上
FENDI フェンディズッカ柄トートバッグ
ご購入をお願いいたします。
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商品の情報
ブランド
ルイヴィトン
商品の状態
やや傷や汚れあり
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人気モデル/シリーズ···LOUIS VUITTON ネヴァーフルMM 旧タイプ数年前に購入。紐が切れてゴールドの金具がないです。内側のビニールが少しはがれてます。内側汚れあり。(写真でご確認ください)新しいバックを購入したため出品いたします。▶中古品となりますので、ご理解の上ご購入をお願いいたします。
商品の情報
ブランド
ルイヴィトン
商品の状態
やや傷や汚れあり
【安心発送】 《ルイヴィトン》トートバッグ ネヴァーフルMMダミエ トートバッグ
375
47分钟前
【安心発送】 《ルイヴィトン》トートバッグ ネヴァーフルMMダミエ トートバッグ
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(税込) 送料込み
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バッグ
トートバッグ
《ルイヴィトン》トートバッグ ネヴァーフルMMダミエ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
8747d29ccf1be
1530
本人確認済
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【安心発送】 《ルイヴィトン》トートバッグ ネヴァーフルMMダミエ トートバッグ
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