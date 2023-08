クリスマスファッション USA製 90s Keith キースへリング Haring Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

キースへリングのヴィンテージTシャツになります。

Creek Angler's Device 初期 ロゴTシャツ グレー

ストリートアートの先駆者と言われたキースのイラストが両面に描かれた商品です。

ドルチェ&ガッバーナ Tシャツ

90年に他界された後に開かれた展示会などで販売されたシャツだと思われます。

サム様専用 未使用 THE FLAT HEAD フラットヘッド Tシャツ 42

メルカリでもあまり数が出ていませんが、当時のアート系商品は確実に価値が高まってまいりますので、投資用としてもぜひいかがでしょうか。

SONG FOR THE MUTE ソングフォーザミュート Tシャツ 48 新品

ここ1年で価格が倍増してます。*ある古着屋で確認済み

XL 送料無料 FCRB 23SS EMBLEM TEE LIGHT BEIGE

こちらはそのショップより3割程度安いので本当に今のうちだと思います。

90s ハイスタンダード Tシャツ



0371【超人気デザイン・XL】シュプリーム☆スモールボックスロゴTシャツ 美品

日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。

Mercedes Anchor Inc. TEE White size XL

こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。

【レアモデル】シュプリーム☆ファイヤーロゴ バックプリントTシャツ黒



平本蓮 AMNJX the last t-shirt オフホワイト

気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。

TRAVIS SCOTT X KAWS X FRAGMENT

古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。

HAIDER ACKERMANN PRINT T-SHIRT



Supreme Eyewear Tee 白 Lサイズ

いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。

古着 90s サンスタジオ 在原みゆ紀着用 半袖 シャツ ブラック イエロー

レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。

00's 希少品 限定20着生産品 グレムリン ムビT 映画 ギズモ スタッズ



那須川天心 TEAM TENSHIN × VERDY ケラップ Tシャツ L

古着女子 ビッグシルエット ユニセックス 60s 70s 80s 90s USED VINTAGE ユーズド 古着 ビンテージ ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ 114

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

キースへリングのヴィンテージTシャツになります。ストリートアートの先駆者と言われたキースのイラストが両面に描かれた商品です。90年に他界された後に開かれた展示会などで販売されたシャツだと思われます。メルカリでもあまり数が出ていませんが、当時のアート系商品は確実に価値が高まってまいりますので、投資用としてもぜひいかがでしょうか。ここ1年で価格が倍増してます。*ある古着屋で確認済みこちらはそのショップより3割程度安いので本当に今のうちだと思います。日本だけが盛り上がっていた古着市場が海外でも爆発的に需要が拡大しておりますので、今後ますます古着が高騰していくことは間違いないかと思います。こちらの商品は古着屋で過去購入したものですが、年々価値は高まりアメリカでは10年もしないうちにファストファッションの10倍に古着市場が拡大するといわれておりますので、今のうちに気になった商品は抑えていただくことをお勧めします。気になるデザインはなかなか出会えないので、是非気になるかたはよろしくお願いします。古着は一種のお見合いみたいな要素も大きいので、気になるかたはコメント頂いても、そのまま購入頂いても問題ありません。いろいろ商品を出品しておりますので、ほかの商品も覗いていただけるとありがたいです。レギュラーの古着以外にもリーバイスやチャンピオンのリバースウィーブとか、パタゴニア、コンバースと古着全般を出品しておりますので、他の商品に関しましても是非閲覧よろしくお願いします。古着女子 ビッグシルエット ユニセックス 60s 70s 80s 90s USED VINTAGE ユーズド 古着 ビンテージ ヴィンテージ ビッグシルエット オーバーサイズ 114

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BoTT Star Logo Tシャツ(WHITE)L sizeXL MAKE OR DIE Big silhouette Pocket teeエルメス ロボットデザイン Tシャツ 美品 L新品 THINKING DIFFERENT SADE シャーデー Tシャツ 希少