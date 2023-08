【特徴】

・袖.裾:ダブルステッチ

【素材】

・COTTON

【カラー】

・フェードブラック

・墨黒

【表記サイズ】

・XL相当

【実寸サイズ】

着丈72cm

胸囲61cm

肩幅63cm

袖丈24cm

実寸での表記は実際とは異なる場合があるかもしれません。

【状態】

・良い雰囲気のフェード感です!

・小ホツレ等あり

目に見えるUSED感以外にも、vintage品ということで注意を払っても気が付かないダメージ、汚れなどがある恐れがありますのでご了承ください。

古着、ヴィンテージ品に対するご理解の無い方、状態を気にする神経質な方は購入をご遠慮頂きますようお願い致します。

ENTOMBED

SIDESLOPE メンズ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

