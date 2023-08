格安販売の コートエシエル コーテッドキャンバス＆レザー イザールリュック リュック/バックパック

コートエシエルのコーテッドキャンバス&レザー イザールリュックサックです。

2022年5月に新品で32,800円で購入しました。

(価格帯はレザー素材のものより安く、エコヤーン素材のものより高価なものです)

使用機会が減ったので出品いたします。

カラー:ブラック

サイズ:縦60cm×横31cm×マチ20cm

素材:表面はコーテッドキャンバス素材(水に強くマットな光沢のある素材)、持ち手とショルダー部分はレザー。

仕様:ファスナー開閉、内側にポケット6つ

内側背中側がクッションのようになっており、PCやタブレットの持ち歩きに便利だと思います。

画像では確認しにくいですが、表面にやや擦ったような傷があります。ほかは比較的きれいかと思います。

---

Cote&Ciel

Isar Rucksack

COATED CANVAS AND LEATHER

黒

革

PCバック

28331

商品の情報 ブランド コートエシエル 商品の状態 やや傷や汚れあり

コートエシエルのコーテッドキャンバス&レザー イザールリュックサックです。2022年5月に新品で32,800円で購入しました。(価格帯はレザー素材のものより安く、エコヤーン素材のものより高価なものです)使用機会が減ったので出品いたします。カラー:ブラックサイズ:縦60cm×横31cm×マチ20cm素材:表面はコーテッドキャンバス素材(水に強くマットな光沢のある素材)、持ち手とショルダー部分はレザー。仕様:ファスナー開閉、内側にポケット6つ内側背中側がクッションのようになっており、PCやタブレットの持ち歩きに便利だと思います。画像では確認しにくいですが、表面にやや擦ったような傷があります。ほかは比較的きれいかと思います。---Cote&CielIsar RucksackCOATED CANVAS AND LEATHER黒革PCバック28331

