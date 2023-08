数量限定セール スラムダンク　あれから10日後　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

カラー···ホワイト

ご覧いただきありがとうございます。

スラムダンク あれから10日後 Tシャツ

2004年開催の「スラムダンク1億冊感謝 ファイナルイベント」と、FLOWER ウェブショップ限定で販売された商品になります。

レアなスラムダンクの湘北バスケ部スタメン5人がデザインされたバージョンのTシャツです。

発売当時にオンラインで購入し、観賞用として飾っておりました。目立った傷などは無さそうですが素人保管のため見落としはご了承ください。

袋から開けていましたが袖は1回も通しておりません。サイズもXLなので着る方も比較的多いかなと思いますのでよろしくお願いします。

#スラムダンク #1億冊 #井上雄彦

#ジャンプ #集英社 #コミック #バスケ

#Tシャツ #湘北

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

