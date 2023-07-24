全ての Mirage BABY in アリスジャンスカ jsk paradox ひざ丈ワンピース

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BABYのジャンスカとアリスのアクセサリーのセットです。

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とてもお気に入りでしたが着る機会が無くなってしまった為出品致します。

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お腹のリボン部分に薄いシミがありました。

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よく見ると分かる程度です。

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数回着用しお出かけした為若干の使用感はあります。

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こちらをご購入頂いた方には4.5枚目のピンとクリップ、リング、ヘアピンをおまけでおつけします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ベイビーザスターズシャインブライト 商品の状態 やや傷や汚れあり

値下げしました。BABYのジャンスカとアリスのアクセサリーのセットです。とてもお気に入りでしたが着る機会が無くなってしまった為出品致します。お腹のリボン部分に薄いシミがありました。よく見ると分かる程度です。数回着用しお出かけした為若干の使用感はあります。こちらをご購入頂いた方には4.5枚目のピンとクリップ、リング、ヘアピンをおまけでおつけします。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ベイビーザスターズシャインブライト 商品の状態 やや傷や汚れあり

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