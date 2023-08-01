お知らせ ログイン 会員登録 出品
独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン

商品の説明

ご覧いただきありがとうございます！
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン

ティファール　イージープレッシング
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ

【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
2023年6月購入
ティファール　イージープレッシング

パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ
新品未開封
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン

ティファール　イージープレッシング
お値下げお気持ち程度でしたら可能です！
パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ
コメントにてご相談ください！
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン

ティファール　イージープレッシング
購入お待ちしております！
パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ

【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン

ティファール　イージープレッシング

パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ
発売日：2023年03月01日
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン

ティファール　イージープレッシング
●ハンガーにかけたまま、サッとシワとり、ニオイとり。
パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ

【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
●プレスもできる2WAY仕様。
ティファール　イージープレッシング

パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ
●衣類の除菌・脱臭・アレル物質抑制。
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン

ティファール　イージープレッシング
【仕様】
パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ
サイズ：幅80×高さ130×長さ165mm(収納時 幅90×高さ150×長さ175mm ※スタンド含む)
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
質量：約690g(収納時 約765g ※スタンド含む)
ティファール　イージープレッシング
立ち上がり時間：約19秒
パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ
スチーム噴出し時間：連続約7分
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
注水量：約115mL
ティファール　イージープレッシング
温度：HIGH約160℃ MED約140℃ LOW約110℃
パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ
電源コード長：約2.5m

【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態新品、未使用
ご覧いただきありがとうございます！パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ2023年6月購入新品未開封お値下げお気持ち程度でしたら可能です！コメントにてご相談ください！購入お待ちしております！発売日：2023年03月01日●ハンガーにかけたまま、サッとシワとり、ニオイとり。●プレスもできる2WAY仕様。●衣類の除菌・脱臭・アレル物質抑制。【仕様】サイズ：幅80×高さ130×長さ165mm(収納時 幅90×高さ150×長さ175mm ※スタンド含む)質量：約690g(収納時 約765g ※スタンド含む)立ち上がり時間：約19秒スチーム噴出し時間：連続約7分注水量：約115mL温度：HIGH約160℃ MED約140℃ LOW約110℃電源コード長：約2.5m

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態新品、未使用

独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン

23分钟前

独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン

¥13,250 ¥11,263

(税込) 送料込み
12
7
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

c5b27e

 1447

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (7)

c5b27e
独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン 独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン

推奨品】パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ | ヤマダ

推奨品】パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ | ヤマダ


Panasonic NI-FS790-C 衣類スチーマー【2way/パワフルスチーム

Panasonic NI-FS790-C 衣類スチーマー【2way/パワフルスチーム


Panasonic NI-FS790-C 衣類スチーマー【2way/パワフルスチーム

Panasonic NI-FS790-C 衣類スチーマー【2way/パワフルスチーム


Panasonic NI-FS790-C 衣類スチーマー【2way/パワフルスチーム

Panasonic NI-FS790-C 衣類スチーマー【2way/パワフルスチーム


パナソニック 衣類スチーマー 360°パワフルスチーム ３段階温度調節 プレスもできる2WAY 脱臭 除菌 ベージュ NI-FS790-C

パナソニック 衣類スチーマー 360°パワフルスチーム ３段階温度調節 プレスもできる2WAY 脱臭 除菌 ベージュ NI-FS790-C


衣類スチーマー NI-FS790 | 商品一覧 | アイロン・衣類スチーマー

衣類スチーマー NI-FS790 | 商品一覧 | アイロン・衣類スチーマー


Amazon | パナソニック 衣類スチーマー 360°パワフルスチーム ３段階

Amazon | パナソニック 衣類スチーマー 360°パワフルスチーム ３段階

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン
© www.inba.net, Inc.