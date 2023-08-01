独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン

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【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン



ティファール イージープレッシング

パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ

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2023年6月購入

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パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ

新品未開封

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お値下げお気持ち程度でしたら可能です！

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パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ

発売日：2023年03月01日

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●ハンガーにかけたまま、サッとシワとり、ニオイとり。

パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ



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●プレスもできる2WAY仕様。

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パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ

●衣類の除菌・脱臭・アレル物質抑制。

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【仕様】

パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ

サイズ：幅80×高さ130×長さ165mm(収納時 幅90×高さ150×長さ175mm ※スタンド含む)

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質量：約690g(収納時 約765g ※スタンド含む)

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立ち上がり時間：約19秒

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スチーム噴出し時間：連続約7分

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注水量：約115mL

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温度：HIGH約160℃ MED約140℃ LOW約110℃

パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ

電源コード長：約2.5m

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます！パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ2023年6月購入新品未開封お値下げお気持ち程度でしたら可能です！コメントにてご相談ください！購入お待ちしております！発売日：2023年03月01日●ハンガーにかけたまま、サッとシワとり、ニオイとり。●プレスもできる2WAY仕様。●衣類の除菌・脱臭・アレル物質抑制。【仕様】サイズ：幅80×高さ130×長さ165mm(収納時 幅90×高さ150×長さ175mm ※スタンド含む)質量：約690g(収納時 約765g ※スタンド含む)立ち上がり時間：約19秒スチーム噴出し時間：連続約7分注水量：約115mL温度：HIGH約160℃ MED約140℃ LOW約110℃電源コード長：約2.5m

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