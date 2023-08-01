独特の上品 パナソニック　NI-FS790 衣類スチーマー　ベージュ アイロン

ご覧いただきありがとうございます！
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
ティファール イージープレッシング
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
2023年6月購入
ティファール イージープレッシング
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
新品未開封
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お値下げお気持ち程度でしたら可能です！
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
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ティファール イージープレッシング
購入お待ちしております！
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
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ティファール イージープレッシング
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
発売日：2023年03月01日
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
ティファール イージープレッシング
●ハンガーにかけたまま、サッとシワとり、ニオイとり。
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
●プレスもできる2WAY仕様。
ティファール イージープレッシング
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
●衣類の除菌・脱臭・アレル物質抑制。
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
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【仕様】
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
サイズ：幅80×高さ130×長さ165mm(収納時 幅90×高さ150×長さ175mm ※スタンド含む)
【鬼滅隊様専用】SAMSUNGミラーレス一眼とPanasonicアイロン
質量：約690g(収納時 約765g ※スタンド含む)
ティファール イージープレッシング
立ち上がり時間：約19秒
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
スチーム噴出し時間：連続約7分
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注水量：約115mL
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温度：HIGH約160℃ MED約140℃ LOW約110℃
パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ
電源コード長：約2.5m
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ご覧いただきありがとうございます！パナソニック NI-FS790 衣類スチーマー ベージュ2023年6月購入新品未開封お値下げお気持ち程度でしたら可能です！コメントにてご相談ください！購入お待ちしております！発売日：2023年03月01日●ハンガーにかけたまま、サッとシワとり、ニオイとり。●プレスもできる2WAY仕様。●衣類の除菌・脱臭・アレル物質抑制。【仕様】サイズ：幅80×高さ130×長さ165mm(収納時 幅90×高さ150×長さ175mm ※スタンド含む)質量：約690g(収納時 約765g ※スタンド含む)立ち上がり時間：約19秒スチーム噴出し時間：連続約7分注水量：約115mL温度：HIGH約160℃ MED約140℃ LOW約110℃電源コード長：約2.5m