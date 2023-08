▼ brand : 海老名鞄

参考上代 : 万円前後。

お値下げ不可の為、即購入可です。

▼ detail :

マチもあり、収納も多く使い勝手の良いバッグです。

柔らかいレザーバッグなのでスーツに合わせるカチッとした雰囲気ではなく、カジュアルなビジネス服に合う感じです。

レザーの黒ずみも多少ありますが、目立つ傷や角擦れなどはありません。

持ち手や内側も汚れなく良い状態です。

メインルームは大きく開きます。

収納多数。

キャリーオン可能。

本革なので神経質な方はご遠慮ください。

▼ material :

表地・裏地 本革

中綿

▼ size :

実寸 (cm)

横幅約 40

高さ約 30

マチ約 11

ショルダーベルト 〜145cm

* 着丈は襟の付け根から裾にかけて採寸。

* 平置き採寸です。若干の誤差はご容赦ください。

▼ 状態 :[A]ランク程度 * あくまでも主観です

SS : 新品未使用

S : 使用感が少ない良コンディション

A : 使用感はあるが、目立った汚れやダメージなし

B : 使用感があり、小程度の汚れやダメージ

C : 使用感があり、中程度の汚れやダメージ

D : 使用感があり、目立ったダメージ

E : 着用に支障のあるジャンク品

特記事項 : 中古に抵抗のない方のみお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

