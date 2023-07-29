(税込) 22AW "The After School" Tour Raglan Tee Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイリク 商品の状態 未使用に近い

moore tokyo にて購入一度着たのですが、自分の顔に合わなすぎた為出品です…ヴィンテージ加工がされていてマジでかっこいいです。今の時期デニムジャケットの下などに着ると最高です。これからのシーズンかなり重宝すると思います。DAIRIKU ダイリクSIZE : L着丈 74cm身幅 58cm裄丈 73cmMATERIAL : Cotton 80%, Rayon 10%, Silk 10%Fries : Cotton 80%, Rayon 10%, Silk 10%

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ダイリク 商品の状態 未使用に近い

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