トレカほぼなし まとめ売り 70点以上 付属品ほぼなし

17caratからひとりじゃないまでの歴代CDは全形態そろっています。

CD不足異種あり

セミコロンキットなし

希望の方は+送料梱包費いただきますので、コメントのほうよろしくお願い致します。

バラ売り不可

段ボール3箱で発送するため、送料3箱分かかります。

超簡易包装

SEVENTEEN 1st mini album 「17 CARAT」 SEVENTEEN 2nd mini album 「BOYS BE」 SEVENTEEN 1st ALBUM 「LOVE&LETTER」 Love&Letter 《Repackage Alubum》 SEVENTEEN 3rd mini album 「GoingSeventeen」 SEVENTEEN 4rd mini album 「AI1」 SEVENTEEN 2nd ALBUM 「TEEN,AGE」 SEVENTEEN specialAlbum 「Director's Cut」

YOU MAKE MY DAY

スンチョル ジョンハン ジョシュア ジュン ホシ ウォヌ ウジ ミョンホ THE8 ミンギュ ドギョム バーノン ディノ

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

