最新人気 EPSON 複合機プリンター EW-M571T 黒#7930 PC周辺機器

プリンター基本情報

ブランド:エプソン(Epson)

モデル :EW-M571T

機 能 :印刷、コピー、スキャナー、自動両面プリント、スマホ印刷、メールプリント、リモートプリントなど

ボトルインク(ヤドカリ):顔料ブラック、染料カラー3色

背面トレイ:最大100枚

最大用紙サイズ:A4

インターフェイス:USB Wi-Fi

印刷枚数は割と少ないほうですが、本体に若干カスリキズがあります。画像にてご確認してください。

インクについて黒は9割、カラーは8割ほど入っていますので、業務使用ではなければ2,3年は補充不要ですので、エコタンクタイプは初期だけお金かければ、そのあとのインク代はほぼかかりません。なので、これも中古プリンター選びするときに一つ参考内容になります。どうせ買うならインクが満タンに入っているもののほうがお得ですから。純正インクならいくら安く買えても2-3千円はします。互換品の場合ものによりますがノズル詰まりする恐れがあります、お勧めしません。

出品にあたり行った基本動作の確認結果

・印刷 異常なし

・スキャン 異常なし

・コピー 異常なし

・Wi-Fi接続 異常なし

・ノズルチェック 異常なし

付属品は、本体、電源コードです。

中古品になります、見落としやチェックした箇所以外のトラブル発生する場合もあることご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します。

商品の状態説明記載内容などに関しましては当方の見立てとなりますので、神経質な方、完全美品を求めている方はご購入をご遠慮下さい。

メルカリの取引は早い者勝ちシステムなので取り置きや値下げ専用対応はいたしません。

詳しい仕様等はメーカー製品ページ等でご確認ください。

https://www.epson.jp/products/ecotank/

簡易清掃は行なっておりますが、埃汚れ等取り切れていない箇所もございます。

清掃面での評価はご遠慮くださいませ。

発送は土日を除き注文確定後当日か翌日に発送いたします。

沖縄からなので到着まで日数かかります。

■プリンタードライバーダウンロード■

モデル :EW-M571T

https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-m571t.htm

商品の情報 ブランド エプソン 商品の状態 傷や汚れあり

